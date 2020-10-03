TikTok交易案進展緩慢

大陸知名短視頻平台TikTok（抖音海外版）母公司字節跳動（ByteDance），仍在與美國監管機構商討出售TikTok。外媒報導指出，由於該交易細節繁瑣，加上正專注於大選的美國總統川普對TikTok的注意力下降，參與磋商的相關公司相信，審批過程可能會拖延到11月美國總統大選後才會完成。

川普日前簽署行政命令，要求字節跳動在11月12日前，剝離TikTok在美國的資產及收集的任何數據。目前字節跳動與甲骨文、沃爾瑪已達成初步協議，在美國設立一家名為TikTok Global的新公司，但此項交易仍需要通過美國外國投資委員會（CFIUS）和中國商務部的批准。

香港信報3日引用外媒報導指出，消息人士表示，字節跳動與甲骨文仍在與美國主要監管單位CFIUS磋商交易細節，目前仍未解決的幾個問題，包括美國關注的數據安全性、TikTok Global的中國持股、由字節跳動向美方捐出50億美元教育基金等，有關企業也要解決中國政府的審批問題。

消息人士表示，審批進展緩慢的部分原因是需要敲定的細節較多。另有一些知情人士說，目前TikTok Global的命運，在川普的優先事項清單上的位置下降。知情人士預測，如果進入11月後談判仍在進行，川普可能同意改變交易期限。

另一方面，美國司法部於美東時間2日宣布，將針對加州法院法官Laurel Beeler於9月19日頒發臨時禁制令，阻止美國商務部要求Google和蘋果把WeChat（微信海外版）軟體下架的指令，向美國第九巡迴上訴庭提出上訴。川普日前簽行政命令，要求Google和蘋果在9月27日停止向美國消費者提供WeChat和TikTok的下載與更新服務。