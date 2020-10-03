川普確診後 共機又擾台

美國總統川普確診新冠肺炎，共機晚間又擾台，也讓憂心兩岸會不會突然打起來？對此，國防安全研究院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌表示，美國現在在高科技武器的發展上已經落後於俄羅斯和中國大陸的長程打擊能力，顯示美國要重新拉開優勢，需要一段時間。

大陸解放軍軍機1日闖進台灣西南海空域，解放軍軍艦2日也出現在台灣東部外海，讓兩岸情勢持續緊張。國防部3日晚間證實，共軍運八反潛機今天進入我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

據《Nownews新聞》3日報導，舒孝煌評估，他表示，因為美國在中東打反恐戰爭多年，使美國在高科技武器上發展落後，特別是在長程打擊能力上，也因此，美國自退出中程飛彈條約後，已加速發展包括次音速的AGM-158長程攻陸、反艦2種巡弋飛彈。

舒孝煌表示，美軍AGM-183巡弋飛彈己經開始測試，除將配備在新購的F-15EX上，也將由轟炸機攜帶，未來，琉球的嘉手納基地將是美部署基地之一，將大幅提升美空軍在西太平洋的長程打擊與嚇阻能力。此外，舒孝煌也提到，美海軍與陸戰隊也將加速部署「陸基極超音速武器」，以趕上目前落後俄國的部署速度。

此外，對於加拿大皇家海軍近期首次通過台灣海峽，舒孝煌受訪也表示，可能與先前美國鼓勵盟國加入南海巡弋，強化自由航行權有關。（中時）

延伸閱讀

美軍期刊主題談共軍犯台 籲重新駐軍台灣

川普確診時隔一天 習近平致電慰問

川普確診藏變數？10／10恐遇難關