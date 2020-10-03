跨界聯名玩上癮 杜蕾斯出月餅禮盒

大陸品牌玩跨界聯名、博話題性早已不稀奇，且品牌間也開始愈玩愈大。以跨界「老司機」保險套品牌杜蕾斯來說，2020年不僅推出月餅禮盒，且禮盒上的文案還寫著「但願人『持久』，千里共嬋娟」。雖未知禮盒銷量如何，但此般帶有雙關語的文案早在網上掀起熱烈討論，品牌已賺到曝光效應。

新浪報導，2020年杜蕾斯是和萬麗酒店合作推出這款月餅禮盒。禮盒外頭文案在「但願人__」挖空處理，而挖空部分填入的字，正是杜蕾斯包裝上的「持久」。打開禮盒之後，裡頭有兩個獨立包裝的月餅和一盒杜蕾斯。

大陸網友對於這款月餅有不少討論，有人笑稱買這款禮盒根本「醉翁之意不在酒」、「這月餅該是什麼口味？」、「司馬昭之心人盡皆知」。不論真實銷量如何，杜蕾斯已成功達到品牌宣傳效果。

事實上，杜蕾斯在玩跨界聯名上一直在推陳出新。先前也曾和茶飲品牌「喜茶」、以及外賣平台「餓了麼」玩過聯名，唯跨界太大且廣告文案太「辣」，非但未能達到知名品牌強強聯合「1＋1大於2」的效果，反而讓杜蕾斯、喜茶和餓了麼的形象在短期內都受到難以挽回的損害。

2019年，杜蕾斯和喜茶的合作中，文案是「今夜，一滴都不許剩」，讓眾多網友紛紛吐槽，表示「每一口茶飲都帶著杜蕾斯的味道，根本要吐」。不過杜蕾斯的熱辣行銷並未因此打住，和餓了麼的合作文案延續前一波風格，竟然是「今夜，餵飽每一張嘴」，同樣被消費者大肆批評，品牌印象大大扣分。

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