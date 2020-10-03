挑戰你的味蕾極限！螺螄粉、泡麵月餅都來了

喜愛在各種食品上挑戰創新元素的大陸民眾，在中秋又有古怪對手，以酸臭氣味聞名的小吃螺獅粉、國民食物泡麵紛紛成為最夯的月餅口味，顛覆消費者味蕾。

營銷觀察報報導，往年中秋節市面上總少不了新奇古怪的月餅口味，繼前2年有榴槤口味月餅測試消費者底線後，今年再有業者出招，專門製作熱門小吃螺獅粉的品牌螺小匠走入月餅界，推出螺螄粉月餅，創新古怪的搭配引起各方討論。

螺螄粉是柳州著名小吃，近年紅遍兩岸三地，電商上相關產品熱賣，據柳州商務局數據，2019年袋裝螺螄粉的產值就超過人民幣（下同）60億元。光「螺螄粉」三個字就成為熱賣招牌，讓業者有了融合螺獅粉與月餅兩大食品的念頭。

這款螺螄粉月餅外表與普通月餅相同，但內餡包含米粉、花生、酸豆、木耳、腐竹等螺螄粉必備配料，等於用甜甜的月餅將一整碗又酸又臭又辣的柳州知名小吃給包覆起來，用奇特的搭配吸引消費者目光，再以多層次的口味與口感衝擊顧客味蕾。

報導稱，不僅螺螄粉月餅，市面上還存在許多重鹹口味的月餅，例如內在包裹著乾脆口感的泡麵月餅，以及讓一部分人熱愛、又讓不少人卻步的香菜月餅。此外，包括酸菜牛蛙、椒藤牛肉、五仁鮑魚、小龍蝦、韭菜雞蛋等名菜都成為月餅口味之一。

中秋節的重要性在華人圈不言而喻，在節日保底下月餅常年保持巨大的商機。報導分析，在2017年全大陸月餅銷售額就達到146億元，除老字號月餅之外，仍有不少新式月餅崛起，搶攻當前80後、90後廣大族群的年輕化與電商習慣。

不少品牌也在此脈絡下進入月餅界，螺小匠之外，如肯德基、哈根達斯等知名品牌也跟故宮博物院、英雄聯盟等跨界聯手推出中秋月餅，加上許多新口味或是娛樂、文創元素打入年輕市場。

從另一個角度看，這種跨界融合的狀況反映出品牌尋找新增長點的策略，例如此前知名的大白兔奶糖推出奶茶，甚至乳液、抱枕、香水等產品。

值得注意的是，這種橫跨過大、較激進的聯名融合，往往只能造成一時的新奇熱潮，但並不容易長遠延續，如艾媒諮詢數據顯示，多達78.4％的受訪者仍在消費上選擇傳統口味的月餅，反映主流民意。

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