各國元首慰問川普 習近平動態引關注

在美國總統大選進入最後衝刺的關鍵時刻，美國總統川普與夫人梅蘭妮確診罹患新冠肺炎，消息震撼國際社會。之後包括世界衛生組織（WHO）、俄羅斯、英國、日本等多國領袖與官員陸續發文慰問，總統蔡英文也透過管道致意。



在川普宣布染疫後，外界高度關注大陸國家主席習近平會否向川普致意。截至2日發稿，中方僅由外交部發言人對路透表示，「中國希望川普和他的妻子在冠狀病毒檢測呈陽性後盡快康復」。值得注意的是，在2日大陸央視新聞聯播中，重提習近平於聯合國成立75週年大會上有關展示恢宏的世界胸懷，堅定的大國擔當的相關談話。由於川普在此一會議上再以「中國病毒」稱呼新冠肺炎，並譴責北京對疫情撒謊，習近平此番談話，曾被視為對川普的回擊。



南華早報則引述住友三井信託資產管理公司東京高級經濟學家直久保尚夫表示，川普一直落後於拜登，在第一次辯論之後，顯然未能縮小差距，這是三場辯論中最重要的一次，市場觀點可能因此更傾向於拜登贏得大選。但令他擔心的是，川普將對中國變得更具侵略性，印象中，英國強生在罹患Covid-19以後就變得更加反中。



此外，屢遭川普批評的WHO祕書長譚德塞在推文指出，「獻上我最大的祝福，期盼川普和其妻子早日康復。」俄羅斯總統普丁也親自致電川普，祝福其早日康復。



至於美國盟友中，印度總理莫迪、英國首相強生、德國總理梅克爾、日本經濟再生大臣西村康稔、法國政府發言人阿塔爾等也都向川普進行慰問。



總統蔡英文也在第一時間透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼川普伉儷能在醫療團隊專業照顧下早日康復。



資料顯示，早在今年3月間，白宮就陸續出現白宮人員確診感染事件，其中包括川普女兒伊凡卡的私人助理、副總統辦公室發言人米勒（Katie Miller）等，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）在7月底確診，2日清晨，與川普關係親近的白宮高級顧問希克斯也傳出確診。