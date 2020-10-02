近萬家陸企搶進 陸半導體進入全民煉鋼時代

面對美國政府打壓大陸科技公司在國際上的發展空間，北京當局10月將提出的「十四五計畫」，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣（約43兆元新台幣），日前有大陸證券商指出，今年有近萬家的陸企投入半導體產業，這將推動該產業快速發展。不過，陸媒揭露，竟有許多與半導體毫無相關的單位也跑來申請補助金，如同當年全民煉鋼時代翻版。

國信證券日前一份報告提到，預期大陸未來5年半導體投資總額達到9.5兆元人民幣。半導體上市公司總資產至今達4,800億元人民幣，國信證券認為，這波半導體「全民煉鋼」模式雖被質疑，但是絕對有利於大陸半導體產業崛起，因為在大概率下，只要大陸有一家企業成功，整體供應鏈都會受益，大陸市場利基大，優勢也比其他市場還強。

「國家大基金」大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund)為扶持大陸半導體自主化的主管單位，提供24家陸企發展半導體。依今年上半年的績效來看，合併營收達698億元、年增13%，合計歸屬母公司淨利潤為56億元、年增47%。包括中芯國際、長電、納思達等晶圓製造、IC設計獲得資金支持，北方華創與中微、Naura、盛美半導體設備、華海清科、上海精測半導體等半導體生產設備商也獲得資助。

除此之外，各省政府也推動半導體產業發展。據《21世紀經濟報導》報導指出，僅以安徽、浙江、福建等10多個省市制定半導體產業2020年規劃統計，就給出1.42兆元人民幣預算。

若再從上述提到截至今年8月投入半導體產業的9,335家陸企來看，竟有原本從事地產、醫療保健、人力資源、汽車服務、服裝製造等行業的公司投入。

大陸半導體行業協會副理事長魏少軍認為，大陸一窩蜂投入半導體產業，這是憑藉著激情來推動產業發展，成功的機率不會是很大，武漢弘芯的大騙局就是一個很好案例。

回到這份北京當局將發展第三代半導體產業，並稱其計畫等同當年製造原子彈的高度優先性，原由仍是在美國禁令壓迫下不得不動作的措施，就如國信證券所述，這2年主導大陸半導體行情的大多為2007年前後成立，特別是這階段成立的公司都是市場上市值最大幾家。也就是說就算中芯國際面對封殺，今年加入該產業的萬家陸企，將有機會成為主導未來大陸半導體行情的企業。

（中時新聞網 呂承哲）