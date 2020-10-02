大陸「十一」長假首日 國內旅遊近1億人次

大陸文旅部數據，10月1日，大陸國慶中秋假期首日，全國共接待國內游客0.97億人次，旅遊收入人民幣（下同）766.5億元。和上一個假期、端午假期首日的1,727.6萬出遊人次相比，國慶中秋假期首日出遊人次增長461.47％。

當日，大陸交通運輸部官方公眾微信號消息顯示，全國公路網出現雙節出程高峰，粵港澳大灣區、長三角、京津冀地區公路網交通流量明顯增長，北京、上海、蘇州、南京、廣州、武漢、長沙、合肥等大中城市周邊高速公路出城方向車流量較大，京滬高速、京港澳高速、沈海高速、長深高速、寧洛高速等高速公路局部路段出現車輛通行緩慢，但未發生車輛滯留、嚴重擁堵情況。

截至10月1日12時，全國高速公路流量2,994.20萬輛次，較前一日同時段（1,599.75萬輛）上升87.17％。預計10月1日全國高速公路流量約5,400萬輛次。

大陸在線旅遊平台上也迎來「大爆發」。同程藝龍發布的數據顯示，2020年9月30日，國內大交通（含機票、火車票、車船票）出行人次單日突破410萬，總出行人次年增長22％，創下國內旅行市場歷史新高。其中，得益於下沉旅行市場需求的爆發，同程藝龍平台低線城市大交通出行人次年增長超過30％。

攜程平台的數據顯示，10月1日火車票、機票訂單量月增長超過100％，汽車票增長超過200％。與此同時，攜程酒店客服電話進線量超過去年同期的13％。

攜程數據顯示，截至10月1日中午，上海虹橋火車站當天發往全國各站車票均已售完，上海鐵路發送旅客數量已接近往年高峰。此外，長假自駕遊尤其熱門，攜程租車平台9月中旬以來進入預訂高峰，訂單峰值年增長79％。9月30日、10月1日成為租車出行高峰。

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