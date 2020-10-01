離岸人民幣強彈 升破6.74元

美元指數走弱，人民幣兌美元離岸價順勢彈升，1日盤中一度升逾500個基點，最高漲至6.7323元，升破6.74元關口，創下2019年5月以來新高。

大陸進入十一長假，但離岸人民幣繼續接手前幾日匯價上漲的氣勢。澎湃新聞報導，離岸人民幣1日以6.7836元開盤，因美元指數持續走低，離岸價隨後接連升破多道關口，盤中最高升至6.7323，較前一交易日6.7845元的收盤價升值達522個基點。

9月30日節前最後交易日，人民幣兌美元中間價、在岸價雙雙走強，中間價上揚70個基點報6.8101元。在岸價亦同步上揚，終場收報6.8106元，較上日升值123個基點。

2020年以來，人民幣匯價呈現「先蹲後跳」趨勢。5月時曾貶至7.17元附近，但進入第三季後，隨著大陸經濟築底回溫，加上美元走跌、陸股大漲等因素加速吸引外資流入，人民幣匯價開始走出一波跌深反彈。

以2020年第三季來看，離岸人民幣累計漲幅高達4.5％，足見其升勢之猛烈。中間價與在岸價的漲勢也不遑多讓，第三季的累計漲幅分別高達3.96％和3.87％。

展望人民幣接下來的走勢，路透引述分析人士指出，雖然中長期看好人民幣的機構仍占多數，但隨著美國大選風險事件臨近，且美國兩黨候選人皆對中國問題表達強硬立場來看，不確定性恐將持續升高，市場做多意願料收斂。10月份人民幣匯價可能跟進美元指數波動，或以區間震盪度過風險期。

浙商銀行最新月度展望報告也認為，10月美元指數可能會相對平靜，選擇在區間內寬幅震盪以配合即將到來的美國大選，人民幣匯價料將同步出現寬幅震盪，預計波動區間在6.8元～6.9元之間。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，市場需密切關注美國總統川普後續的舉動，尤其是對中國問題再度強硬表態以提振其選情。短期人民幣前景保持謹慎，預估11月美國大選前人民幣將在6.8元附近波動。