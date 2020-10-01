中國成箭靶！美勞工部公布強迫勞動商品清單

美國今天點名中國為強迫勞動生產商品的全球熱點，升高各方對新疆維吾爾族穆斯林所受待遇的關注。

路透社報導，美國勞工部每兩年公布一份可能是兒童或強迫勞動生產商品的清單，最新清單中有17項為中國製產品，從手套到耶誕節裝飾品都有。

清單共列出77國的155項商品，自2018年公布上一份報告以來新增了20多項商品，包括衣索比亞被用來作為興奮劑的作物「恰特草」（khat），以及台灣遠洋漁船的漁獲。

美國勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）今天表示：「報告記載的所有剝削行為都令人擔憂，但有一件事情特別明顯。」

「中國利用強迫勞動生產的商品，數量遠遠超過其他國家。」

新疆有著龐大的維吾爾族人口。聯合國說，據報當地有超過百萬人被關在再教育營。北京則否認不當對待維吾爾人，堅稱這些設施是職業教育中心。

中國駐美大使館代表並未立刻做出回應。

維權人士曾警告，只聚焦新疆範圍過於狹隘；澳洲智庫今年稍早公布的報告即發現，有數萬維吾爾人由新疆被送至中國各地的工廠工作。

美國勞工部在今天的報告中表示，轉送維吾爾人的作法，擴大了供應鏈中存在強迫勞動的風險。

據聯合國專門機構國際勞工組織（ILO）估計，全球約有2500萬人是強迫勞動的受害者。

聯合國曾警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，學校停課至今，各個家庭為在經濟危機中求生，全世界恐有數百萬名兒童被迫投入勞動。

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