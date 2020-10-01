科技業被美掐脖 陸還有命脈懸於外人之手

美國近期加強打擊大陸科技業，斷華為高端半導體晶片被大陸媒體、網路形容為「卡脖子」，事實上還有更攸關民生的問題也命懸外人之手，不只卡脖子，可能連飯碗都端不牢。由於育種技術長期停滯，大陸除水稻、大豆、小麥之外，幾乎所有糧食、蔬菜種子都仰賴進口。

據新聞周刊《暸望》調查，大陸水稻、大豆基本上都是國產品種，小麥也有較高國產種比例，但玉米、馬鈴薯市場主流都是外國品種，辣椒、洋蔥、胡蘿蔔、茄子、番茄、青花菜，甚至是蘿蔔，種子基本上全靠進口。

黑龍江克山縣被譽為大陸「馬鈴薯之鄉」，不過當地約有1/2馬鈴薯種植面積是採用美國品種「大西洋」，該縣雙丰馬鈴薯種植專業合作社負責人楊國志說：「用這種種子，每畝產量可達3.5噸，每顆澱粉含量大約高出國產品種6、7個百分點。」

主要玉米產區包括東北、華北，大部分採用德國、美國玉米品種。小麥種子國產程度高，但西部也有不少地區採用進口麥種。河南農業科學院小麥研究所所長雷振生分析：「過去主食主要是饅頭、麵條，原料以中筋小麥為主。近年隨著生活水平提升，老百姓需求也豐富起來，用來製作餅乾、麵包的高筋、低筋小麥需求量大增，國產品種跟不上。」

辣椒種子來自以色列、蘿蔔種子來自韓國，外國品種種子雖然價格較國產品種昂貴，但產出農作物賣相佳、收成多、耐儲藏，農民依然趨之若鶩。

《暸望》綜合業界和專家意見，認為大陸國產種子研發能力、市占率與國際種業還是很大，反映出原創性種質相對稀缺、國家對育種長期支持力度不足、企業競爭力與研發投入有限、科研機構和企業缺乏有效合作、人才缺乏、國外種質資源管控趨嚴等問題，最後指出應該強化育種行業、加速針對嚴重依賴的種項設立研發專項，盡快解決育種危機。

（中時新聞網 王毓健）

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