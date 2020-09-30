大陸9月製造業PMI 半年新高

大陸製造業持續復甦，大陸國家統計局30日公布9月製造業採購經理人指數（PMI）較8月升0.5至51.5，優於市場預期且創逾半年新高。其中，小型企業數據是自6月以來，首次回到景氣分水嶺（50）上方。

統計局數據顯示，9月製造業PMI數據為2020年以來次高，僅次於3月份的52。另外，統計局同日公布9月非製造業PMI為55.9，比8月升0.7。綜合PMI則為55.1，已連續兩個月上升。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，在調查的21個行業中，有17個行業位於榮枯線上方，製造業景氣面較8月有所擴大。

分項數據中，生產指數和新訂單指數為54和52.8，分別較8月數據高0.5和0.8，顯示供需兩端同步回升。新出口訂單指數和進口指數為50.8和50.4，分別較8月高1.7和1.4，皆是2020年以來首次升至景氣分水嶺上方，顯示製造業進出口進一步改善。

值得注意的是，大、中、小型企業PMI分別為52.5、50.7和50.1，其中小型企業是6月以來首次回到景氣分水嶺上方。

另外，以中小企業為主要調查樣本的財新製造業PMI，9月較上月微降0.1至53，但總體表現穩健。分項數據中，新訂單指數創2011年2月以來最高，為連續4個月處於擴張區間。新出口訂單指數亦為2017年9月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

生產指數在擴張區間微降，但仍是連續7個月處於擴張區間。調查樣本企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續減退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，大陸新冠疫情緩和後，供需兩側同步轉好，經濟加速恢復，海外需求大幅走強，對大陸市場形成補充。但就業形勢依然不容樂觀，就業改善仍依賴於經濟景氣度更長期的恢復，以及更穩定的內外部環境。