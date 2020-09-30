螞蟻兩地IPO 港券商備妥銀彈

螞蟻集團近期將於陸港兩地同步上市，各個基金、券商已摩拳擦掌準備迎接此次全球最大的IPO。消息人士稱，香港券商富途證券已準備大約260億港元的融資交易資金，供投資者參與螞蟻集團H股招股。此外，有券商允許投資者動用最高20倍資金槓桿，參與螞蟻集團H股申購。

值得注意的是，部分券商平台還打通投資者的美股、港股兩大資金賬戶，即美股投資者可以直接使用美元參與螞蟻集團H股認講，無需先兌換成港元。

21世紀經濟報導，富途證券的一位人士透露，目前他們已準備約260億港元資金，供投資者參與螞蟻集團H股招股。此外，有券商允許投資者動用最高20倍資金槓桿，參與螞蟻集團H股新股申購。

截至目前，全球已有多家主權財富基金計畫參與螞蟻集團A股IPO，包括阿布達比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等，已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。另外，沙烏地公共投資基金或將認購逾10億美元。

螞蟻集團已通過港交所上市聆訊，預計將於「十一」長假後啟動預路演及招股，10月底掛牌。螞蟻集團「A+H」的募資金額共計300億美元，若螞蟻集團順利上市，募資金額將一舉超過沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的294億美元，成為全球最大的IPO。

螞蟻集團2020年上半年營收人民幣（下同）725.28億元，淨利219.2億元。該公司營收主要依賴三大業務，其中，數位金融科技營收為460億元，占總體營收63％；數位支付與商家服務業務營收260億元，占營收比例36％；創新業務營收則為5億元，占營收比例1％。