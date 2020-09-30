陸反托拉斯調查！傳磨刀霍霍向谷歌

消息指出，大陸準備對谷歌發起反托拉斯調查，指控谷歌利用其Android行動操作系統的主導地位扼殺競爭。

路透援引兩名消息人士表示，此案是由大陸行動設備巨頭華為於去年提出的，已由中國最高市場監管機構提交國務院反托拉斯委員會審查。

一位知情人士說，有關是否進行正式調查的決定可能最快在10月做出，並可能受到中國與美國關係狀況的影響。

這項可能的調查是在美國政府以國家安全風險為由對中國科技公司採取一系列行動之後進行的。包括將華為列入其貿易黑名單，威脅對半導體製造國際公司採取類似的行動，並責令TikTok所有者字節跳動剝離該短視頻應用程序。

與此同時，中國正著手對反托拉斯法進行重大修改，並提出了一些修正案，包括大幅提高最高罰款額和擴大判斷公司對市場控制的標準。

另一位知情人士說，一個潛在的調查對像還將指責谷歌的市場地位可能對華為等中國公司造成「最大損失」，因為失去美國科技巨頭對基於Android操作系統的支持將導致信心和收入下降。

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