恆大定時炸彈解除 與戰投簽協議緩債務危機

中國地產龍頭恆大公司昨天宣布，已經和戰略投資者簽訂補充協議，將人民幣863億元的戰略投資轉為普通股權長期持有。陸媒形容恆大的「定時炸彈」因此解除，度過債務危機。

每日經濟新聞報導，恆大發布公告稱，恆大地產29日與人民幣1300億元（約新台幣5600億元）戰投中的863億戰投簽訂補充協議，戰投同意轉為普通股權長期持有，且股權比例保持不變。剩餘的437億戰投中，恆大已與155億戰投商談完畢，目前正在辦理手續；282億戰投正在商談中。

在這場補充協議的簽字儀式中，多名企業家出席為恆大創辦人許家印站台，蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信託董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等全體1300億元戰略投資者高管都現身。

報導指出，恆大如果沒有完成這一轉變，2021年1月30日前，需償還戰略投資者1300億元本金並支付137億元分紅，戰投變負債，這對當前資金鏈緊繃的恒大來說，或許是「最後一根稻草」。

中國恆大股價今天因此大漲，截至發稿漲幅約14%；自28日的股價低點至今，漲幅已逾40%，從25日的低點至今，漲幅已逾4成。

24日，網傳一份有關恆大集團要求資產重組、否則將引發現金流斷裂的文件，其中指出，恆大1300億元的戰略投資將在明年1月底到期，屆時若無法資產重組，恆大必須償還戰略投資人本金外加分紅。經媒體大幅報導後，一度重擊恆大股價，並引發市場關注。

恆大集團事後指這是捏造的文件，並在昨天簽訂與戰略投資者的補充協議，鞏固市場信心，僅用不到一週時間就化解債務危機。

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