馬雲：傳產十年內不變革 將面臨「數位脫貧」

中國企業傢俱樂部主席、阿里巴巴合夥人馬雲認為，數位技術會全面改造所以行業，未來留給傳統行業推進數位化變革的時間僅有10年。未來的全球化是以中國14億人口內需拉動的全球化，而中國上百個百萬人口的中小城鎮，將蘊含巨大的機會。

21財經網報導，2020綠公司年會29日在海南省海口市召開。馬雲與會時表示，在疫情獲得控制的背景下，政府和企業都在考慮讓經濟重生。但經濟重生不是為了回到昨天、回到以前，而是在更高的水平上，從疫情中看到未來，看到趨勢，把握機會。

他表示，在今天所有巨大的不確定當中，數位化是確定的，數位化一定會全面改造所有的行業。現在不要擔心跟你競爭了十年、二十年的「老王」，你要擔心的是那些你完全不認識、沒見過到的「小李」，這批人從來沒出現過，他們沒有包袱，他們採用新的技術，敢於創新，敢於用互聯網。這些年輕人將是中國的希望，因此最後打敗傳統企業的不是互聯網企業，而是用好互聯網技術的企業。

馬雲預計，2020年～2030年的10年中，是留給傳統行業推進數位化變革的最後十年。他甚至使用了「數位脫貧」一詞，來形容10年後未進行數位化的傳統行業將有面臨的境況。

馬雲說，如果今天不准備變革，十年後我相信這些企業一定是數位脫貧的對象。但很遺憾的是，直到今天仍有很多企業家依然在講我的判斷是危言聳聽，而數位技術、互聯網技術只是簡單的工具。但我認為，數位技術將重新定義生產製造，重新定義零售，重新定義技術，重新定義生產資料，甚至很快數位技術將會引發全社會所有生產關係的變革。

此外，馬雲認為，新一輪全球化由中國內需驅動，新一輪的全球化，中國將會從「賣賣賣」，變成「買買買」。馬雲說，上一次全球化，是美國3億人消費驅動的全球化；這次全球化是由中國14億人內需驅動的真正的全球化。從賣方變買方，意味著更多的進口商品，但進口最終是要倒逼中國產業提升、消費升級，促進現代服務業的發展。

在上述背景下，馬雲認為，未來的機會在中國百萬人口的中小城鎮。美國大概有不到12個城市過100萬人口，但中國有超過160個城市過100萬人口，也許將來會達到三百個。

這些地方還存在諸多空間，也會迸發出巨大的消費潛力。內需絕對不是有錢人的拉動，內需應該是滿足每一個普通百姓的需求，普通人的內需拉動，才是真正可以持續發展的內需價值。