數位洪流來襲 馬雲籲傳統行業這期限內轉型

今（9/30）日大陸財經新聞重點摘要：

1.數位洪流衝擊傳統行業！ 馬雲：傳統行業十年內須數位化

中國企業傢俱樂部主席、阿里巴巴合夥人馬雲認為，數位技術會全面改造所以行業，未來留給傳統行業推進數位化變革的時間僅有10年。未來的全球化是以中國14億人口內需拉動的全球化，而中國上百個百萬人口的中小城鎮，將蘊含巨大的機會。

21財經網報導，2020綠公司年會29日在海南省海口市召開。馬雲與會時表示，在疫情獲得控制的背景下，政府和企業都在考慮讓經濟重生。但經濟重生不是為了回到昨天、回到以前，而是在更高的水平上，從疫情中看到未來，看到趨勢，把握機會。

他表示，在今天所有巨大的不確定當中，數位化是確定的，數位化一定會全面改造所有的行業。現在不要擔心跟你競爭了十年、二十年的「老王」，你要擔心的是那些你完全不認識、沒見過到的「小李」，這批人從來沒出現過，他們沒有包袱，他們採用新的技術，敢於創新，敢於用互聯網。這些年輕人將是中國的希望，因此最後打敗傳統企業的不是互聯網企業，而是用好互聯網技術的企業。

馬雲預計，2020年-2030年的10年中，是留給傳統行業推進數位化變革的最後十年。他甚至使用了「數位脫貧」一詞，來形容10年後未進行數位化的傳統行業將有面臨的境況。

馬雲說，如果今天不准備變革，十年後我相信這些企業一定是數位脫貧的對象。但很遺憾的是，直到今天仍有很多企業家依然在講我的判斷是危言聳聽，而數位技術、互聯網技術只是簡單的工具。但我認為，數位技術將重新定義生產製造，重新定義零售，重新定義技術，重新定義生產資料，甚至很快數位技術將會引發全社會所有生產關係的變革。

此外，馬雲認為，新一輪全球化由中國內需驅動，新一輪的全球化，中國將會從「賣賣賣」，變成「買買買」。馬雲說，上一次全球化，是美國3億人消費驅動的全球化；這次全球化是由中國14億人內需驅動的真正的全球化。從賣方變買方，意味著更多的進口商品，但進口最終是要倒逼中國產業提升、消費升級，促進現代服務業的發展。

在上述背景下，馬雲認為，未來的機會在中國百萬人口的中小城鎮。美國大概有不到12個城市過100萬人口，但中國有超過160個城市過100萬人口，也許將來會達到三百個。

這些地方還存在諸多空間，也會迸發出巨大的消費潛力。內需絕對不是有錢人的拉動，內需應該是滿足每一個普通百姓的需求，普通人的內需拉動，才是真正可以持續發展的內需價值。

2.張勇：阿里未來有11大重要戰略機遇

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇於投資者日公布11大戰略機會，並強調即使國與國之間關係改變，面對不確定性，集團仍會堅持推動全球化策略。阿里未來將有11大重要戰略機遇。

張勇指出，內需消費、全球化、雲計算和大數據是未來增長引擎。阿里提出11項戰略，包括進一步發展數位用戶；不斷擴大消費品類，增加消費總額；利用對消費者的洞察，不斷擴大新供應新產品，進而進行供應鏈改革。

利用數位化技術對線上線下零售業態進行創新及改造；將支付寶從付款結賬升級為數位生活入口；阿里巴巴商業操作系統幫助消費品企業的端到端數位化經營；物流產業鏈數位化及智能營運；所有企業上雲，替代原有IT基建；企業辦公方式邁向雲上協同；在金融、交通、公共服務、醫療、零售形成雲+大數據應用；阿里數位化生態走向全球市場。

張勇表示，大陸走出疫情復工復產，3月至4月後經濟逐步回升，率先步出谷底，消費行業亦愈來愈重要。他認為，數位化未來是最確定的未來，例如生鮮貨品、保健產品的線上銷售增加，工作模式改變，線上教育課程飆升，集團累積20年基礎建設，相信在歷史機遇中已處於最佳定位。

3.Q2人民幣全球外匯存底佔比續刷歷史新高

全球官方外匯存底貨幣結構中，人民幣的儲備規模持續上升。IMF最新數據顯示，第二季末，人民幣外匯存底總額由第一季度末的2,201億美元升至2,304億美元，實現連續六個季度的增長。人民幣在全球官方外匯存底貨幣結構中的佔比也升至2.05％，刷新紀錄高點。

具體來看，當前美元仍是全球主要央行持有規模最大的儲備貨幣。美元在全球外匯存底中佔比，由第一季的61.99％降至第二季的61.26％。

其他主要儲備貨幣方面，歐元在外匯存底中佔比持穩於20％，日元在外匯存底中佔比5.75％左右，與第一季基本持平。加元與澳元分別佔比1.89％、1.69％。

4.陸回溫有感 9月製造業PMI升至51.5 勝預期

大陸製造業活動持續處於擴張水平，勝預期。大陸國家統計局30日公布，9月中國製造業採購經理指數（PMI）升至51.5，比上月升0.5個百分點，高於市場預期的51.3。

從企業規模看，大型企業PMI升至52.5，比上月升0.5個百分點；中型企業PMI回落至50.7，比上月降0.9個百分點；小型企業PMI則升至50.1，比上月升2.4個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數升至54，比上月升0.5個百分點，表明製造業生產量繼續增長。新訂單指數升至52.8，比上月升0.8個百分點，表明製造業市場需求持續回升。

原材料庫存指數為48.5，比上月回升1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為49.6，比上月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所改善。

供應商配送時間指數為50.7，比上月升0.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

5.財新9月中國製造業PMI略降至53

反映中小企業經營狀況的財新公布30日公布相關數據顯示，經季節性調整的9月中國製造業採購經理指數（PMI）略降至53，較上月輕微回落0.1個百分點，低於市場預期的53.1。

製造業產出連續7個月處於擴張區間，9月生產指數在擴張區間微降，但仍保持穩健。調查樣本企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續減退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

新訂單指數再次記錄到2011年2月以來最高，連續4個月處於擴張區間。調查顯示，市況復甦，產品需求增長，帶動銷售上升。因海外疫情相對好轉，封城限制措施放緩，外需隨之回升，9月新出口訂單指數記錄到2017年9月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。

製造商對未來12個月的生產前景信心增長，樂觀度升至近3個月來最高。業界預期產出增長，普遍是因為相信市況和客戶需求將繼續從新冠疫情的衝擊中復原。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後，供需兩側同步向好，經濟加速恢復，海外需求大幅走強，對於國內市場形成補充。製造業持續的高度景氣度將減輕下一階段的政策壓力。但與此同時，就業形勢依然不容樂觀，就業改善仍依賴於經濟景氣度更長期的恢復，以及更穩定的內外部環境。

王喆稱，未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

6.人行就系統重要銀行總損失吸收能力管理徵意見

中國人民銀行和大陸銀保監會30日公布「全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法（徵求意見稿）」，明確全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力（TLAC）風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16％，自2028年1月1日起不得低於18％。

標普近期公布報告稱，若不進行新的資金募集，中國四大國有銀行面臨人民幣（下同）數兆資金缺口。

意見稿並顯示，全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6％，自2028年1月1日起不得低於6.75％。

意見稿稱，為確保全球系統重要性銀行進入處置階段時，具備充足的損失吸收和資本重組能力，維持關鍵業務和服務功能的連續性，防範系統性金融風險，維護金融穩定，制定本辦法。

意見稿顯示，總損失吸收能力是指全球系統重要性銀行進入處置階段時，可以通過減記或轉為普通股等方式吸收損失的資本和債務工具的總和。

標普8月發布報告稱，作為全球系統重要性銀行，中國四大國有商業銀行若不進行新的資金籌集，到2024年其資金缺口將達到5.77兆元至6.51兆元，無法達到設定的TLAC要求。

中國四大國有商業銀行分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行。

報告指出，按照2019年末的財務數據計算，四大行TLAC資金缺口為2.25兆元。由於風險加權資產的擴張速度快於內源性補充資本的速度，其資金缺口必然會擴大；同時，疫情大流行導致利潤下降會加劇這種趨勢。

報告稱，2019年發達市場中所有具有系統重要性的銀行都達到了TLAC標準的第一階段，而作為擁有系統性重要性銀行的唯一新興市場國家，中國有更多的時間建立法律、法規和金融基礎設施，以幫助銀行及時達標。