大陸擬下修未來五年經濟成長目標

2020年是大陸「十三五規劃」的收官之年。在中共19屆五中全會召開前，路透引述政策消息人士指出，大陸官方將下一個經濟發展五年期間、即「十四五」（2021～2025）時期的年均增速目標，訂至5％左右，或是5～5.5％，及5～6％之間。

在10月26日至29日召開的五中全會上，中國政府將根據智庫、產業等建議，制定「十四五規劃」方案，其中包含經濟成長目標。

「十三五」時期，中國為實現到2020年全面建成小康社會目標，必須將經濟成長平均增速訂為高於6.5％，但受到中美貿易戰、新冠疫情打亂產業布局等變數衝擊，遲至2020年5月才召開的全國人大、政協「兩會」上，大陸便打破20多年來的慣例，不設定2020年的GDP增速目標，主要原因正是在全球疫情及經貿不確定性大的前提之下，中國發展面臨一些難以預料的影響因素，要以優先穩就業保民生為政策重點。

資料顯示，2020年第一季大陸經濟大幅萎縮6.8％，上半年雖仍處於負增長，但第二季經濟成長達3.2％，超出外界預期。為了強化需求端，大陸全力啟動擴大內需政策，外界一般看好大陸下半年經濟復甦動能。

不過，政治和經濟外部環境迅速惡化，仍被視為制約經濟發展最大隱患，根據路透報導，大陸高層稍早也曾討論是否應放棄硬性經濟增長目標，以增加其政策靈活性，不過有意見認為，設定一個5年增長目標對於引導跨越「中等收入陷阱」至關重要，且如未設定經濟增長目標，地方政府的發展方向將會失焦。

目前可知，官方智庫提出的年均GDP增速目標包括5％左右、5～5.5％、5～6％，皆低於前幾次「五年規劃」的增速目標。根據過往制訂議程，2020年底的中共中央經濟工作會議上就最終增長目標做出定奪，並在2021年「兩會」審議通過後正式公布。

此外，部份機構也評估「十四五」期間的GDP增速目標將下調。瑞銀的最新報告指出，大陸官方可能不會設定明確的增長目標，或設定更靈活且較低的增長目標，如5％左右。花旗則研判，年均5％的經濟增速足以讓大陸繞過「中等收入陷阱」，預估「十四五」時期的年均GDP增速約在5.5％左右。