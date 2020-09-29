千億晶片大騙局２？ 武漢弘芯爆新目標

大陸半導體廠武漢弘芯之前爆出財務危機，導致公司營運陷入停擺，隨後又有更多消息指出，武漢弘芯根本就是一場騙局，大陸網友近日發表一篇文章，揭露武漢弘芯的「千億晶片大騙局」手法，並表示同一個團隊正從武漢撤退，準備到廣州再大幹一場。

大陸新浪報導，根據TOP互聯網日前刊登一篇署名net百曉生的「千億晶片大騙局，創始人準備跑路！媒體集體失聲」文章，文中寫著，知情人長達十幾頁的圖文爆料，宣告了這個號稱投資1,280億，騙得武漢政府團團轉的明星晶片項目徹底完了。

然而，大陸自媒體芯榜也在之前接獲爆料，傳出武漢弘芯團隊正從武漢撤退，前往廣州。根據消息人士也透露，現在公司的台灣人正祕密離職，本周副廠長也要離職，勸員工不要離職、不要放棄公司的同時，自己卻跑的極快，將前往佛山漢豈，準備得到廣州地方的支援建廠。同時，包括武漢弘芯、德淮半導體、甚至是格羅方德，都是請了工程師來進行一場表演，來騙取大陸政府的國家大基金。

文章指出，就在舉國一片晶片熱中，竟有居心不良的團隊打著振興國產晶片的旗號，上演一場場空手套白狼的圈錢大戲，當抽絲剝繭後，弘芯半導體騙局便露出了它的真面目。一開始，曹山和李雪豔2人在2017年11月2日，成立資本額18億人民幣的北京光量藍圖科技有限公司，2人身份極度神秘低調，網上幾乎找不到他們的照片，僅成立13天，就與武漢市背景的東西湖區工發投，聯合成立了武漢弘芯半導體製造公司，但光量藍圖卻一毛錢都沒出。

文章並揭發武漢弘芯「深不可測的套路」。首先，畫大餅。為了打動武漢政府，一開始喊出了浮誇的口號，包括建成14奈米邏輯工藝生產線、7奈米以下邏輯工藝生產線、晶圓級先進封裝生產線等，簡單來說，就是武漢弘芯要在短時間內打破美國晶片技術封鎖，成為下個台積電、英特爾。牛皮吹破天沒關係，只要招商引資的官員相信就好。

其次，請大咖。台積電前共同營運長蔣尚義在2017年空降武漢弘芯擔任執行長，蔣尚義曾是張忠謀很信任的研發大將，且受內部敬重，素有「蔣爸」之稱；武漢弘芯以超過2倍的薪水聘請將這個晶片教父級人物挖到旗下，作足了聲勢。

最後，買機器。2019年12月武漢弘芯宣布突破美國封鎖，斥資數千萬美元買下ASML光刻機；在短短幾年內迅速配置好目標、人力、設備，就等著地方政府踏進陷阱。

文章分析，正逢美中科技戰，大陸迫切希望晶片國產化，更帶給投機人士機會，藉晶片之名狂割國家韭菜。例如成都2017年引進格羅方德，計畫投資90億美元建12吋晶圓代工線，今年5月，格羅方德連發3份通知，宣布公司因經營情況徹底停工，百億投資付諸東流。

諸如此類的例子，還有2015年11月，德科碼在南京投資30億美元，最後實際投資46億人民幣，在賺取南京政商界一筆又一筆的投資後，今年7月10日，德科碼正式提交破產申請；2016年1月，貴州引進華芯通，四年後宣布關門；而號稱投資400億元的陝西坤同半導體，爆雷後查出母公司北京坤同一分錢都沒出，又是另一個「0元大股東」。

文章並強調，從開始、布局，到掩護，最後現在撤退，這個可怕的騙局正在復製到全國；德科碼董事長李睿在南京、淮安、寧波的半導體項目全爛尾，武漢弘芯母公司、光量藍圖創辦人曹山又到山東濟南成立逸芯珠海半導體。

但是，地方政府似乎不怕被騙，2019年全國新增半導體企業超過萬家，2020年1～8月中國又增加了7,000多家晶片公司，一樣的配方，一樣的劇本，一樣的悲劇正在重演。

（中時新聞網 葉明芳）

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