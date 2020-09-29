自己的最踏實 華為曝1年前大動作打造生態系

大陸電信設備巨頭華為早年就投入大量資金研發5G，但在中美貿易戰爆發後，淪為川普政府打擊大陸科技產業崛起的重點，不僅在2019年5月將華為及其附屬公司列入實體清單，並在今年正式宣告，所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過審查通過才能放行。對此，華為也正在建立屬於自己的大陸供應鏈。

據《路透》報導，公開訊息顯示，華為旗下「哈勃科技投資公司」於2019年4月間成立，並在8月以來完成17筆入股大陸科技企業。在美國禁令下，華為手機以及相關產品的晶片來源遭到阻斷，這也使得華為旗下海思半導體的麒麟9000處理器晶片將淪為絕版，雖然華為不斷聲稱就算不使用美國的晶片也可以活下去，但在所有供貨管道都無法恢復的情況下，華為手機恐怕面臨退出市場的命運。

這份資料顯示，華為投資的大陸科技企業，包括VCSEL感測器製造廠縱慧芯光、用於供應華為的人臉辨識技術；RF濾波器廠商好達電子，則是今年1月獲得華為投資，將用在自駕車領域以及5G服務。其他還包括無線網路基地台所使用的ADC廠思瑞浦微電子、擁有編碼代管服務平台Gitee的開源中國，投資這些公司的股權大多落在5～10%。

就有1名華為前員工透露，華為過去喜歡自行研發所需的項目，所以會決定投資外部企業就是最後手段，過去大多以歐美企業為主，現在在美國禁令之下，所有晶片供應來源管道遭阻斷，但這些獲得華為投資的陸企，技術仍不足以登上國際舞台，華為這些動作可能也顯示已經逼不得以才進行的手段。

文章來源：reuters

（中時新聞網 呂承哲）

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