每天開兩家店 他靠10元商店賣到身家近千億

21年前還是一個窮小子的葉國富，如今身家已達150億（人民幣，下同），如果名創優品成功在美股掛牌，那葉國富的身家恐怕還要翻好幾番，成為湖北首富豪，20多年的光陰不僅要葉國富財富三級跳，也為名創優品打開一條新出路。

很多人說在這個拚爹的時代裡，沒資金、沒人脈、沒技術，創業無疑是十死無生。可偏偏就有這麼一個人，他只有初中文憑，卻能白手起家，靠賣10元商品年入近200億。並在全球範圍內開了4,200家店，它就是名創優品的創辦人──葉國富。

為了幫助父母養家糊口，1998年6月，初中畢業後，年僅21歲的葉國富南下闖蕩。起初在一家鋼管廠做銷售，後來由於不想做打工仔，葉國富拿出辛苦積攢的積蓄做起陶瓷配件生意，然而，他不僅賠光了所有積蓄，還背上了債務。

人生的轉捩點是2001年，葉國富遇見了現在的妻子楊云云。楊云熟悉化妝品，葉國富會銷售，兩人便一拍即合決定創業，投入10萬元在佛山合開了一家化妝品店。

2004年，一次偶然的機會，葉國富了解到廣州特別流行10元店後，便開了一家女性飾品10元店，正式創立「哎呀呀」品牌，並請當紅組合SHE做代言，擴大品牌宣傳。

名創優品吸引眾多顧客。圖／擷自微博@名創優品

到了2007年，「哎呀呀」店鋪數量近千家，營業額達5.6億元。到了2010年，店鋪已經發展到了3,000家。並以平均每天兩家新店的速度穩定擴張，這個速度是肯德基的2倍、屈臣氏的6倍。

2013年，葉國富受到日本的首飾店的啟發，決定吸取他們的模式。既然他們能做大，自己為什麼不能做強？

於是，葉國富再次創業，在哎呀呀的基礎上，他和日本設計師三宅順也聯手創辦了「名創優品」。葉國富擔任全球CEO，負責供應鏈和全球的運營，三宅順也負責設計和日本的營運。

2013年，名創優品開店27家；2014年，新開店面數翻了超10倍至373家；2015年，開店數成功破千至1,075家；另外，名創優品2015年起開始開拓國際市場，目前已進駐包括美國、加拿大、俄羅斯、澳洲、德國等80多個國家和地區，2019年1月更喊出「百國千億萬店」的目標：進駐全球100個國家和地區、全球門市達到1萬家、營收破1,000億元。

不過，縱使展店再快、規模再大，由於商品、店內裝潢都與日本知名品牌無印良品極為相似，也讓名創優品始終無法擺脫「山寨無印」的稱號，而葉國富本人在受訪時則稱，因為公司設計團隊來自日本，故簡約、自然等元素亦相類似。