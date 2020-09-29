美中掀金融戰！ 中企返鄉上市鋪後路

美中金融戰隱然成形，近一年來，阿里巴巴等曾湧向美國籌資的中國企業紛紛在香港發行股票。美方要求財務透明並威脅下市，這些企業雙重掛牌更具「買保險」的味道。

「華爾街日報」報導，去年11月以來，8家原本在紐約證券交易所（NYSE）或那斯達克股票市場（NASDAQ）上市的中國企業在香港雙重掛牌，累計籌資256億美元。這些昔日快速成長的企業合計市值逼近1兆美元，包括電子商務巨擘阿里巴巴集團。

隨著美中關係日益緊張，今年夏季中資企業部分重心移回故鄉的熱潮加溫。這些企業股票仍在美國交易，但未來如被迫從紐約下市，在香港掛牌形同買了保險，金融圈人士預期會有更多中資企業跟進。

中資企業財務不夠公開透明，損及投資人權益，美方早有微詞。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8月表示，中國等國企業如不遵守美國會計準則，明年底將從美國的證券交易所下市。

英國牛津大學中國中心（University of Oxford China Centre）助理研究員馬格納斯（George Magnus）說，美中「金融戰」正緩慢醞釀中，中資企業可能從美國下市是其中一環，這顯示政治力如何嘗試讓兩國金融體系脫鉤。

阿里巴巴和京東、網易、百勝中國等在香港雙重掛牌的公司都在申報文件示警中資企業受更嚴密檢視，存有被迫下市或脫離美國資本市場的風險。

多家中資企業也準備在香港或上海上市，最受矚目的當屬經營行動支付平台支付寶的螞蟻集團。螞蟻集團捨棄紐約，選擇在香港與上海雙重掛牌，籌資總額可能突破300億美元。

中國領導階層致力鞏固香港與上海的金融中心地位，吸引更多外資流入。上海證券交易所科創板去年7月開市，這個類似那斯達克的市場以科技創新企業為主，近180家企業首次公開募股（IPO），多數掛牌後股價飆漲，合計市值超過1000億美元。

今年7月，中國晶圓代工大廠中芯國際在上證科創板掛牌，籌資近78億美元。中芯國際2004年在香港交易所與紐約證交所上市，去年5月宣布從紐約下市。

美中雖在政治、貿易、金融監管等層面槓上，美國仍吸引眾多中國科技公司掛牌。今年截至8月，超過20家中國企業在紐約上市，其中多數專攻軟體、電動車等高科技領域，合計籌資40億美元，超越去年25家中國企業在美掛牌籌得的35億美元。

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