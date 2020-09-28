人行：加大對實體經濟支援力度

中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開第三季例會，會上強調要加大金融機構對實體經濟的支援力度，尤其要確保新增融資重點流向中小微企業、製造業，推動供給、需求、金融相互支持的三角框架。

人行官網28日晚間公布的新聞稿指出，2020年雖受疫情影響，但穩健貨幣政策體現了精準性和時效性，支持防疫下的復工復產及實體經濟發展。展望下一階段，穩健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；同時，要深化利率市場化改革、引導貸款利率繼續下行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人行並強調，要加大對實體經濟的支持力度，除了確保普惠小微貸款應延盡延，切實提高普惠小微信用貸款發放比例。還要推動綜合融資成本明顯下降，金融對民營企業的支援應與民營企業對經濟社會發展相符合。

此外，要進一步擴大金融高水準雙向開放，同時要提高經濟金融管理能力和風險防控能力。在深化金融供給側結構性改革方面，引導大銀行服務向三四線以外城市推進，中小銀行則要聚焦主責主業，健全具競爭力以及普惠性的現代金融體系。

人民日報報導，面對下一階段的挑戰，中國社科院國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，大陸貨幣政策的空間仍然十分充足，工具箱也有足夠的工具，足以應對可能出現的風險挑戰。但他也提出，應該提升金融資源配置效率，並持續推動匯率、利率和國債殖利率曲線等金融價格的市場化改革。

李揚建議，大陸應大力發展證券、基金、風險投資和股權投資等非銀行金融機構，以支援不同類型企業特別是科技創新型企業的發展，更好滿足實體經濟轉型發展的金融需求。同時，應提供更多有創新性的金融產品，促進融資便利化，並有效地降低融資成本。