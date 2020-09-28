陸十一連假遊客 上看5.5億人次

大陸「十一」連假將至，相較先前清明、端午連假，隨著新冠肺炎疫情受控趨緩，此次長假接待遊客可望達5.5億人次，旅遊收入可能恢復至2019年同期91％左右，有望達到人民幣（下同）5,900億元。

在疫情肆虐下，大陸2020年旅遊業受災慘重，清明、五一、端午長假旅遊收入均暴跌逾六成，因此「十一」長假已經成為市場觀察大陸旅遊市場是否回暖的重點。

新浪財經28日報導，由於大陸「十一」連假適逢中秋節，此次長假共計八天，堪稱今年最長連假。中國旅遊研究院指出，截至9月中旬，大陸全國旅行社復工率達到75％，團隊旅遊業務已恢復至2019年同期的四成左右，預計長假接待遊客將可達5.5億人次。

另據美團研究院最新報告顯示，「十一」長假的住宿消費可能恢復至2019年同期水平，甚至可望出現小幅增長，旅遊景區消費則可能恢復至2019年同期的90％水平。相較於2020年「五一」假期和端午假期，十一長假的旅遊人次和旅遊收入將出現大幅增長，旅遊收入可能會恢復至2019年同期的91％左右的水平。

市場人士也指出，根據大陸國家鐵路集團資料，「十一」長假鐵路運輸於28日正式啟動，成為觀察這次「十一」假期消費淡旺的指標之一。這次長假為期11天的運輸計畫，預計載運遊客可達1.08億人次。其中，10月1日將達到高峰，單日載運旅客預估1,300萬人次，創下疫情發生以來新高。

值得注意的是，自暑期旅遊旺季以來，大陸旅遊景區的遊客承載量已從30％調升到50％。為了因應「十一」長假遊客潮，大陸近期再度將景區遊客承載量放寬至75％。此外，業者也開始大手筆進行促銷活動，譬如蘇寧易購28日宣布提前正式啟動「雙11」大促銷，並於即日開始至「十一」黃金周，推出多達50億元的消費補貼措施

大陸文化和旅遊部市場管理司副司長李健表示，2020年「十一」黃金周旅遊市場有望復甦，但當前疫情仍有一定風險，旅遊景區必須持續完善門票預約管理制度，以防止疫情反彈。