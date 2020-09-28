中共19屆五中全會 10/26登場

中共19屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開，主要議程包括「十四五規劃」和2035年遠景目標，此兩者攸關大陸接下來短期5年乃至中長期15年的政策規劃，至關重要。且本屆會議正值大陸內外情勢複雜之際，增添中共高層擘劃政經大局的壓力，亦讓本次五中全會備受關注。

新華社報導，中共中央總書記習近平28日主持召開中共中央政治局會議，會上決定五中全會的開會時間，並研究制定「十四五規劃」和2035年遠景目標等重大問題。

對於外界關注的2021～2025年的「十四五」時期決策部署方面，會議特別強調，注重防範化解重大風險挑戰。

「十四五規劃」推出的時空背景，堪稱是大陸百年未有的大變局。外部環境來看，除了中美貿易戰延伸到科技戰、金融戰，中國與西方國家關係出現變動；對內則面臨後疫情時代的經濟復甦，以及經濟結構轉型等。

尤其今年大陸首季受疫情衝擊，GDP增速衰退6.8％，第二季為3.2％。但隨著疫情趨緩與市場需求帶動，大陸最新公布的8月工業、消費、投資等數據皆優於預期。中國銀行研究院8日最新報告預計，大陸第三季GDP增長5.1％左右，第四季約為5.6％，惟成長動能有所放緩。

另對於「十四五規劃」的核心內容，多維新聞分析，預料將以先前習近平提出的「以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」為指導方針。值得注意的是，「以國內大循環為主體」，並不代表「單靠內需市場、關起門來封閉運行」。以大陸海關總署的數據來看，8月份以美元計價的出口年增率達9.5％，優於預期的

7.5％，創下近一年半新高，顯見外貿仍是經濟增長三駕馬車中不可或缺的重要元素。預計在「十四五規劃」中，將在平衡內外市場供需、拉動內需動能方面有更多著墨。

至於2035年目標，此一時間概念最早在中共「十九大」報告中提出，從2020年至2035年，在全面建成小康社會基礎上，基本實現社會主義現代化。簡而言之，涵蓋由內至外的綜合國力提升。

分析指出，2035年遠景目標更近似大陸未來15年的戰略方針，小從居民收入，大至國家實力提升，藉由此遠景目標找尋下一階段大陸在世界變局中的定位，亦可說是習近平強人領導下的又一特色。