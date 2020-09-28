京東方：面板漲勢可望持續到Q4

大陸面板龍頭京東方將以人民幣（下同）121億元代價，收購中電熊貓位南京和成都兩座8.5代／8.6代廠，鑒於2020年下半年市場需求恢復強勁，加上海外產能持續退出，京東方表示，面板漲價需求可望持續到今年第四季。



A股上市的京東方在陸股長年屬低價股，2020年初受疫情影響，4月底股價最低至3.70元，但隨疫情趨緩與市場需求升溫，股價一路拉抬，9月初曾至5.62元高點，累計大漲52％。近日股價回調，28日收報4.87元，小漲0.21％。



證券時報報導，京東方日前接待機構調研時表示，展望2020年下半年，市場需求恢復強勁，加之海外產能持續退出，面板供需整體處於平衡偏緊的狀態，面板漲價趨勢可望持續至今年第四季。



京東方並提到，中期來看，TV大尺寸化及體育賽事將持續拉動面板需求增長，預計2021年市場整體將穩中有漲；長期來看，疫情導致市場競爭格局重構，隨著行業整合進行，預計行業集中度繼續提升，供需結構將持續改善。



報導指出，京東方9月24日宣布以121億元收購中電熊貓位在南京和成都生產線，成為大陸面板產業有史以來最大併購案，京東方全球市占率藉此擴大到逼近三成。而且就在24日當天，京東方面板10月報價再漲價5至10美元，最高調漲約一成，漲幅高於市場預期。



業界人士表示，大陸的京東方和華星光電陸續透過併購擴大產能規模，讓面板資源更集中。



報導稱，2019年至2020年初，全球出現多條10.5代線實現量產，造成面板行業供需格局進一步惡化，加上疫情干擾，面板價格持續探底。



但3月份之後，因為防控疫情需要，全球出現的居家辦公熱潮導致電子設備需求量猛增，TV、PC、Notebook以及Pad等產品銷量均超出預期。另外，這期間韓廠加速出清LCD行業並由大陸廠商陸續承接，面板產能進一步降低，但需求端不降反升，推動面板價格進一步上漲。