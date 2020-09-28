小鵬汽車 獲廣州支持建新廠

電動車浪潮席捲全球，大陸「造車新勢力」業者對外陸續赴美上市，對內則獲得大陸地方政府的支持。繼合肥市政府與蔚來汽車合作後，小鵬汽車日前宣布，獲得廣州市政府人民幣（下同）40億元的融資協助，將在當地建設生產基地擴大產能。



受此利多消息帶動，小鵬汽車美股28日晚間9時盤前股價漲逾6％，股價重回19美元關卡，為近日低迷的股價表現注入強心針。



全天候科技報導，小鵬汽車官方微信號披露，小鵬汽車廣州製造基地「智能網聯汽車智造基地」28日在廣州市知識城智能裝備區奠基，同時與廣州開發區管委會全資企業廣州凱得投資達成協議，共同推進該汽車生產基地項目。



小鵬汽車指出，凱得提供40億元融資加速公司拓展業務，以利在廣州建設生產基地並購置工廠設備。廣州製造基地擬2022年建成投產，用於旗下新款車型研發、整車生產及銷售等業務。小鵬汽車也將在廣州全方位布局投資、研發、生產、銷售等面向，建設投融資總部、智慧交通和整車研發測試業務。



小鵬汽車表示，該基地的建成可望讓公司產能大幅提升。據小鵬汽車招股書顯示，公司目前共有兩款量產車型，截至2020年7月底，SUV小鵬G3共交付18,741輛，而5月開始交付的轎跑車小鵬P7共出貨1,966輛。



此前全球資本市場掀起電動車狂熱，特斯拉成為美股炙手可熱的標的，也帶動中資蔚來汽車股價竄升，理想汽車、小鵬汽車也藉機赴美上市。報導指出，雖然近期電動車概念股走勢較低迷，但大陸地方政府都在危急時伸出援手，此前合肥市在蔚來汽車資金緊張之際出手投資，此次小鵬汽車則獲廣州強援。



值得注意的是，在當前大陸地方政府積極拉攏新創車企下，特斯拉上海超級工廠二期快速進行中、合肥大舉投資蔚來汽車70億元建廠建總部，目前形成上海與特斯拉、合肥與蔚來汽車、廣州與小鵬汽車的競爭格局。此外，前華為副總裁、前小牛電動車CEO李一男已再次創業，項目正是新能源汽車，讓原本就競爭激烈的市場又迎來新玩家。