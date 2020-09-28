A股公司再現跑路 廣州浪奇5億存貨不翼而飛

今（9/28）日大陸財經新聞重點摘要：

1.A股公司再現跑路！廣州浪奇5.72億存貨不翼而飛 股價跌停鎖死

A股上市公司再出現「跑路」事件。在A股上市已經27年的化工企業廣州浪奇，27日晚間發佈公告稱，公司總價值人民幣（下同）5.72億元的存貨找不到，深交所也立刻發文要求該公司說明情況。28日開盤，廣州浪奇立刻跌停鎖死，股價報5.13元，下跌0.57元，跌幅10％。

每日經濟新聞報導，廣州浪奇公告稱，公司與鴻燊、輝豐兩家公司簽訂合約，將貨物儲存於上述兩家公司的倉庫，但輝豐否認有貨物存儲在輝豐公司，演變成羅生門。廣州浪奇公告，已派員前往鴻燊公司、輝豐公司調查瞭解相關情況，而存放在上述兩家公司倉庫的貨物帳面價值合計為5.72億元。

據稱，廣州浪奇是華南最早的洗滌用品企業、廣東首家日化上市公司，但近年來卻因品牌老化盈利能力弱、短期債務壓頂、流動性緊張爆發債務危機。

2020年上半年，廣州浪奇實現營收38.88億元，年減43.36％；淨虧損5,823.31萬元，而2019年同期的淨利潤則達2,069.89萬元。廣州浪奇稱，公司上半年營收下降主要原因包括受到疫情影響，消費品市場衰退，民用產品收入減少；化工原料受生產工廠停產影響，化工原料需求大幅減少；其對貿易業務模式進行調整，主動降低低效益的化工貿易業務規模。

2.人民幣中間價創兩周新低 連跌六日

人民幣中間價28日報價6.8252元，創兩周低。較上日（25日）報價6.8121元下跌131個基點，跌幅0.19％，連跌6日。

截至上午10點18分，人民幣兌美元在岸價報6.8198元，較上日下午4時30分收盤價6.8202元上漲4個基點，漲幅0.01％。離岸價報6.8253元，上揚31個基點，漲幅0.05％。

3.陸社科院：中國貨幣政策空間十分充足

中國社科院國家金融與發展實驗室理事長李揚指出，中國貨幣政策的空間仍然十分充足，工具箱也有足夠的儲備，能夠應對可能出現的風險挑戰；而要提升金融資源配置效率，首先要持續推動匯率、利率和國債殖利率曲線等金融價格的市場化改革。

人民日報報導，李揚表示，在全力支持「六穩」、「六保」工作的同時，金融業也要注重防範化解自身風險，穩金融就是在穩經濟。下階段貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，既要有量的合理增長，又要注意結構的持續優化。

他指出，疫情防控期間的金融支持政策具有階段性。對於可能的風險隱患，金融監管部門需有清醒認識，提出注重政策設計激勵相容、防範道德風險、總量要適度的政策，並隨時準備順應形勢的變化，調整政策的方向、力度和節奏等。

此外，要大力發展證券、基金、風險投資和股權投資等非銀行金融機構，以支援不同類型企業特別是科技創新型企業的發展，更好滿足實體經濟轉型發展的金融需求。最後，要推動金融市場改革，提供更多有創新性的金融產品，促進融資便利化，並有效地降低融資成本。