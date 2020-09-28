華為晶片備貨吃緊 折疊機上市恐延後

自美對陸資通訊設備大廠華為新禁令在9月15日正式生效後，華為經營日益艱困。陸媒引述消息報導，由於晶片備貨吃緊，華為的折疊手機Mate X2可能會推遲上市日期，甚至採取限量發售形式，以免對Mate 40系列手機生產造成衝擊。

綜合陸媒報導，華為禁令生效後，該公司的供應商如台積電、聯發科、美光、高通等均無法繼續為華為供貨，導致華為面臨前所未有的斷供危機。

消息人士指出，華為推出的折疊螢幕手機Mate X2原本計畫在2020年底上市。不過，隨著美國升級禁令後，華為已決定推遲上市日期。

消息人士稱，華為的麒麟9000晶片備貨量不到900萬顆，已嚴重衝擊華為的手機生產計畫。華為的晶片備貨量目前僅僅只夠Mate 40系列使用，所以沒辦法將相關晶片搭載在折疊手機上。

不過，華為在前期對折疊手機研發投入了相當多的精力，可能會簡單做折疊手機的發表會，且不會有太多的生產量，以應對當前庫存備貨吃緊的狀況。

值得注意的是，消息人士稱，華為預計2021年智慧手機出貨量為5千萬支，較2020年預計的1.9億支手機的出貨量大幅下滑，顯見此次斷供危機對華為造成不小的衝擊。此外，由於晶片庫存數量有限，華為新生產的智慧手機數量除了會減少之外，新機型的售價可能也會有不同程度的上調。

對此，天風國際旗下分析師郭明錤表示，美國升級的禁令讓華為遭受了嚴重的打擊，最好的情況是，華為在全球的市占率將降低；而最壞的狀況是，華為將在未來退出手機市場，而蘋果、OPPO、vivo與小米長期可望提高市占率。