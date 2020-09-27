耗資千億卻苦無應用場景 陸5G恐成停滯點

受新冠疫情影響，各國經濟嚴重下行，大陸國家主席習近平提出「加快國內大循環」的解決方案。不過，大陸前財政部長樓繼偉表示，大陸現有5G技術很不成熟，雖耗費數千億級投資、營運成本極高，卻找不到應用場域，若5G成本不能逐步下調，將形成國內大循環的停滯點。

中國經濟50人論壇研討會日前盛大展開，樓繼偉於會上指出，大陸加大改革開放及良好的基礎設施，完全可以支撐國內外雙循環，不過重要的是解決好制約雙循環的「堵點」。包括堅定地推進依法治國、制度性變革推進供給側結構性改革，並要降低基礎設施和準公共設施的用戶成本。

樓繼偉表示，大陸5G技術並不成熟，卻有數千億級的投資，成本極高但無應用場景，雖然基礎設施適度超前是必要，「但有些方面過度超前，抬高了用戶成本或增加公共部門的債務。」

樓繼偉表示，大陸法治環境不佳、對產權保護不足、信用社會還未建立起來。而今次疫情，一些面向外需的企業不得不轉向內銷，就感到貨款回收難、產品仿冒維權難。他強調，沒有良好的法治環境、信用環境，國內大循環就會受到堵塞。18屆四中全會的主題是依法治國，大量的任務應當真正的落實。

中國經濟50人論壇是由經濟學界1998年6月在北京共同發起組成的獨立學術群體。論壇學術委員會榮譽成員包括大陸國務院副總理劉鶴及經濟學者吳敬璉。

（中國時報 張語庭 ）