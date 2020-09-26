財務吃緊 鋁業巨頭宏橋遭降評

全球電解鋁業龍頭中國宏橋近日遭調降評等。香港評等機構鵬元國際以宏橋短期債務水準較高，及流動性狀況較差為由，將其長期主體評等由「BB—」下調至「B＋」。

在港股上市的中國宏橋25日收跌2.9％至4.69港元，自9月以來股價累計大跌11.34％。

中國宏橋以生產、銷售鋁合金產品為主，該產品占其營收比重高達73.5％。2019年，宏橋因受到供暖季限產政策，以及颱風暴雨等影響，生產鋁合金產品年減11.3％至564.4萬噸。

9月以來，海航控股、中國恒大等知名陸企接連傳出財務問題。鵬元國際也於23日發表報告指出，基於四項負面因素，下調中國宏橋評等。

陸媒債市觀察報導，上述報告顯示，2019年中國宏橋短期債務占總債務比為41％，而2020年6月底增加至65％。6月底，宏橋短期有息負債，包括人民幣（下同）310億元銀行借款與中期票據、債券及其他借款220億元。

然而，中國宏橋即將到期的債券主要集中在2021年，其中約200億元的高級無抵押債務，將於2021年上半年到期。鵬元國際預計，2022年上半年以前，宏橋的再融資壓力很難得到緩解。

此外，由於短期債務增加，中國宏橋的流動性惡化。6月底，宏橋貨幣資金共430億元，不足以覆蓋530億元的短期有息負債。

中國宏橋6月底的現金流流動性比率從2019年的1.4倍下降至一倍。鵬元國際認為，在緊張的融資與經濟環境之下，流動性趨緊，將使宏橋未來12至18個月的財務狀況承受壓力。此外，宏橋還有利潤持續下滑，以及鋁市場持續疲軟兩項隱憂。

針對中國宏橋的債務問題，東莞市山金資管基金經理溫嘉豪指出，電解鋁的額度有價值，宏橋手中646萬噸符合規範的電解鋁額度，其實是炙手可熱的稀有資源，要是宏橋有強烈還款意願的話，渡過難關問題不大。