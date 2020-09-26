加徵關稅惹議 3,500美企告華府

近兩年美國對中國商品加徵關稅的措施，卻波及美企經營，已有許多受害美企將美國政府告上法庭。據外媒統計，截至目前，已有3,500家美企為此向美國國際貿易法院提出訴訟，其中包括特斯拉、家德寶（Home Depot）、服裝公司Ralph Lauren等重量級大企業。這些企業指控，美通過非法施加第三輪和第四輪關稅，導致美中貿易關係緊張。

2018年7月至今，美國已分批向中國價值3,700億美元的產品課徵7.5％～30％不等的關稅。有分析指出，這傷害的不僅僅是中國的出口商，也影響了美企甚至美國消費者的利益。

路透報導，這些企業還包括福特汽車、Target百貨、連鎖藥房Walgreens、汽車零件製造商德納公司（Dana Corp）、聯想在美國的分公司、Dole包裝食品公司等。

這些公司將美國貿易代表萊海澤、美國海關和邊境保護局告上法庭。相關訴訟多是對清單3和清單4A中的關稅發起挑戰，其中，清單3對約2,000億美元的進口商品徵收25％的關稅，清單4A對1,200億美元的商品徵收7.5％的關稅。

家得寶在訴訟中指出，該公司正面臨竹地板、無繩電鑽和許多其他中國製造產品的關稅。Walgreens表示，該公司正在為「季節性新奇產品」支付更高的關稅，如派對、急救、辦公用品、家庭必需品等。

另有企業在訴訟材料中表示，美國政府已偏離最初的目的：保護智財權，將關稅擴大至其他中國進口產品，進行無邊界、無限制的貿易戰，影響了美國進口商從中國進口的數十億美元的商品。

深受加徵關稅之苦的美國汽車業，許多業者加入訴訟行列。賓士在訴訟文件中認為，美國法律並沒有賦予政府用不擇手段的方式進行不限時貿易戰的權力。特斯拉則稱，美國施加的關稅是「武斷的、反覆無常的，是自由裁量權的濫用」。特斯拉創始人穆斯克（Elon Musk）希望取消關稅，同時退還已支付的進口稅，並支付利息。至截稿前，美國貿易代表辦公室（USTR）未回應。

世界貿易組織（WTO）在9月15日認定，美國對2,000億美元中國貨物加徵關稅已違反WTO規定。白宮則回應，對中國商品徵收關稅是合理的，因為中國竊取了智財權，並迫使美國公司轉讓技術以進入中國市場。