美國再動刀 中芯遭封殺

繼華為之後，中國晶圓代工龍頭中芯國際確定遭美國封殺。外媒取得美國商務部工業與安全局（BIS）文件顯示，美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。

英國金融時報報導，據文件指出，BIS列入出口管制的對象，包括中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（義大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司。

至於制裁原因，文件指出，在美國政府針對中芯國際及其子公司「軍民兩用」品審查期間，對其出口可能被轉用於中國軍事最終用途，帶來不可接受風險。

文件顯示，基於上述理由，在向中芯國際或其子公司（包括上述公司）出口、再出口，或在國內移轉受到美國出口管制條例（EAR）管轄，並由出口管制證號（ECCNs）第2份補充文件，以及EAR第744節管制的項目以前，必須提出一份單獨個別有效許可證申請。

對此，中芯國際26日表示，將繼續與美國商務部合作。中芯重申，該公司與中國軍方沒有關聯，也不為任何軍事最終用戶或最終用途製造產品。中芯國際又指，尚未察覺（aware）最新的制裁措施，正在調查相關情況。

市場人士稍早分析認為，若美國禁令成真，可能重挫中芯國際，甚至危及其生存，同時也會拖累中國發展自主晶片製造能力的努力。但也有可能迫使中國不得不進行晶片全產業鏈的布局、研發，進而打破該領域由歐美國家壟斷的局面。

在陸港兩地上市的中芯國際，A股25日收跌1.47％至人民幣53.7元，H股25日收跌3.93％至18.58港元，H股自9月以來累計暴跌達25.68％。

針對美方的步步進逼，中國商務部19日推出「不可靠實體清單規定」且即刻生效，其中規定，若外國企業有危害中國國家發展，或中斷與中企的正常交易等，中方將限制其在中國境內的商業活動。