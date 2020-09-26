陸40兆晶片研發投入水中? 專家：基礎沒打好

美國箝制晶片供應，中國官方大力推動晶片研發，10多個省區更投入人民幣1.42兆元的龐大計劃，卻出現難以為繼的「爛尾」窘境。專家認為，晶片研發無法「大躍進」，須打好基礎。

先前有外媒報導，中國政府計劃在2025年前，投入人民幣9.5兆元（新台幣約40.8兆元）發展半導體產業，以因應美國箝制晶片等技術輸往中國。在此情況下，中國各省區便爭相制定計劃，準備大力興建晶片廠。

根據統計，截至9月1日止，中國2020年新設的半導體企業已達7021家，而2019年全年新設半導體企業則超過了1萬家。

21世紀經濟報導引述不完全統計，包括安徽、浙江、福建、陝西在內的10多個省區，已制定了積體電路產業的各種形式規劃，而2020年規劃投入資金的目標就高達1.42兆元（新台幣6.1兆元）。

然而，位在湖北武漢、號稱1000億元級的弘芯半導體，日前被中國媒體指為「存在較大資金缺口，面臨項目停滯的風險」，成為這波半導體投資的「爛尾（資金難以為繼而停擺）工程」。其中，弘芯才剛買入1個多月的曝光機還沒開封投產，就被銀行查扣。

除弘芯外，位在江蘇南京的德科碼半導體，2019年11月就被法院列為「失信被執行人」，成為「欠薪、欠款、欠稅」的「三欠」公司，因此在今年5月間被法院宣布破產。根據報導，德科碼3來在南京、江蘇淮安、浙江寧波3地的建廠案，都成為「爛尾」案。

自由亞洲電台引述中國半導體業界人士說法指出，中國10多年來著重的是集成科技，但這屬於組裝技術，談不上是核心的「科技產業」。目前，中國包括材料學在內的基礎科技仍然落後，光靠投入大筆資金，是無法馬上研發出晶片的。

中國半導體行業協會副理事長魏少軍直言，全民一窩蜂地大搞晶片，總是憑著一種「激情」發展產業，恐怕成功的機率不會很大。

一項2019年出爐的產業研究報告提出，中國積體電路從業人員僅有30萬人，但整個行業需求達70萬人，合格從業人員數量嚴重不足，短期內無法滿足行業的發展需求。