中國前財長：陸金融市場監管需提高透明度

中國前財政部長、第13屆全國政協外事委員會主任樓繼偉指出，中國的金融市場監管還不夠完善，需提高一致性和透明度，而近期明確不干預、零容忍等資本市場發展方針，是結構性改革措施。

據陸媒澎湃新聞報導，樓繼偉26日出席全球財富管理論壇（GMAF）上海峰會發表演講時作以上表示。

他說，近年來出現的逆全球化潮流有更大的不確定性，有的國家推動逆全球化，但不少國家採取各種措施加以應對，「中國的應對措施之一就是進一步開放和加大結構性改革的力度」。

樓繼偉並指出，中國金融市場還不夠完善，監管一致性與透明度都需要提高。另外，中國還存在股票市場散戶化及可應用工具不足，證券市場流動性不夠，一些銀行、保險機構的風險管控能力不足，跨境投資的便利性不足，以及全社會槓桿率過高等問題。

他表示，要解決這些問題需要過程，而中國近期明確了建制度、不干預、零容忍的資本市場發展方針，這是結構性改革的措施，也正在落實之中。

樓繼偉認為，在這種情況下，不少進入中國的外資金融機構和展開跨境投資的境內機構，還會有不少意見，而其中一些改進的意見是「十分可取的」。

樓繼偉被視為前中國國務院總理朱鎔基的愛將，在經濟議題以改革派立場著稱。他於2013年3月擔任中國財政部長，2016年11月卸任，並在同年11月擔任全國社會保障基金理事會理事長。然而，樓繼偉出任僅2年半就被免職。

美國之音（VOA）先前報導稱，外界認為，這與樓繼偉曾批評「中國製造2025」有關。

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