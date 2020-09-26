拋開政治紛擾 去年港財富管理業務成長20％

即使受到中美貿易戰與「反送中」事件的紛擾，但近日披露的數據顯示，2019年香港的資產及財富管理業務資產管理規模年增仍高達20％，至28.8兆港元。反映出香港2019年雖遭到政治干擾，但其做為國際金融中心的重要地位難以撼動。

綜合港媒報導，香港證監會近日公布2019年香港資產及財富管理活動調查報告，披露多項重要數據，包括香港資產及財富管理業務在2019年有1.7兆港元的資金流入；資產及財富管理業務資產管理規模年增達20％，至28.8兆港元；私人銀行及私人財富管理業務的資產管理成長19％，達9兆港元；信託資產則增加11％，達3.8兆港元。

然而，2019年的香港經濟與社會並不平靜，除了中美貿易戰升溫，香港的「反送中」運動也受到全球廣泛關注。對於香港財富管理業務仍能在2019年拿下佳績，香港證監會行政總裁歐達禮表示，儘管全球市場在2019年面對多項挑戰，但香港的資產及財富管理業務仍有強勁增長，證監會將繼續為香港作為卓越的全球資產及財富管理中心的進一步發展做出努力。

另一方面，2020年第一季受到新冠肺炎影響，市場風險意識大增，但上半年香港資本市場持續活躍，港股平均每日成交金額比2019年同期上漲20％，達1,175億港元。這與美國政府緊盯在美中概股後，部份中概股回流香港掛牌，以及熱門企業選擇在香港IPO有關，加上全球最大獨角獸企業螞蟻集團正在申請「A+H」陸港兩地上市，更有利港股維繫全年在全球資本市場的地位。

歐達禮指出，香港金融市場2020年上半年的表現，顯示市場依舊維持穩健。但市場人士認為，當前中美對峙情勢難解，而美國與歐盟對「港版國安法」的制裁正逐漸發酵，加上年底又有美國總統大選的變數，香港金融市場2020年表現仍要看第四季情況而定。

延伸閱讀

獅王衰敗…滙豐陷洗錢風暴 老謝曝香港前途

香港資金逃跑中！國銀狂撤1,200億元

上海打敗東京 首度成為全球金融中心前三