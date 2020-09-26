無懼疫情 陸上半年私人銀行用戶逆勢增逾1成

社會總對「好野人」充滿好奇心，而人多錢多的大陸究竟潛藏多少土豪、有沒有因為疫情受到影響成為值得探討議題。近日陸媒藉由銀行財報中私人銀行與財富管理數據，一窺大陸富豪規模，並發現在疫情嚴重的2020上半年中，當地十多家主要商銀的私人銀行管理資產與客戶數不減反增，逆勢大幅成長逾1成。

對於私人銀行，大陸「商業銀行理財業務監督管理辦法」中定義，係金融淨資產達到人民幣（下同）600萬元及以上的商業銀行客戶。而部分商銀自身有更嚴格的門檻，例如要到日均金融資產800萬元甚至1千萬元以上。

儘管各行統計口徑不同，但也能從私人銀行服務中探究這些富豪在疫情下的狀況。中新經緯統計，大陸招商銀行、工商銀行等15家主要上市銀行的2020上半年財報顯示，期間私人銀行客戶數量達到82.67萬戶，而該數字較2019年年底的74.97萬戶，大增7.7萬戶，增幅達到10.27％。

在資產規模方面，中新經緯加入未披露私人銀行客戶規模的中國銀行，16家大陸主要上市銀行的私人銀行在2020上半年管理資產逼近13.96兆元，較2019年底增加1.51兆元，增幅達到12.16％。無論私人銀行客戶數還是資產規模，似乎都在反映大陸富豪並未在疫情嚴峻的2020上半年受到衝擊。

報導引述蘇寧金融研究院高級研究員黃大智分析，雖然疫情有造成一定程度的收入增長乏力，但居民財富會有部分自然成長，且在疫情之下，會使居民加大投資與存款，進而導致放進銀行的資產增加。

值得注意的是，在大陸股市改革、上市公司暴增帶起的造富效應下，讓銀行期待私人銀行業務的爆發，並開始著手積極規劃。

例如，華夏銀行在2020正式成立財富管理與私人銀行部。光大銀行3月也稱，擬設立私人銀行部、增設財富管理中心。平安銀行9月初指出，當前私人銀行達標客戶資產逾1兆元，準備用2年時間將規模增至2兆元。

同時，部分銀行聚焦富豪的財富傳承問題，為這些富豪提供客製化方案，並專注家族信託等服務來擴大其私人銀行業務。另外有些銀行正在發展私人銀行數位化，透過數據與科技精準識別客戶需求提供服務。