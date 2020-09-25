中日首腦通電話 未提及習近平訪日

大陸國家主席習近平25日晚上應邀與日本首相菅義偉舉行電話會議，是菅義偉出任首相後，首度和習近平通電話，亦是中日領導人兩年多來首次進行電話磋商。外媒報導，雙方就兩國首腦間的高層，在雙邊及國際性課題緊密合作達成共識。

大陸央視報導，習近平強調，中方願同日本新政府一道，按照中日四個政治檔各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。習近平指出，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作品質和水準。中方支持日方2021年舉辦一屆成功的奧運會。

菅義偉會後說，向習近平表示中日關係的穩定不僅對兩國，對地區及國際社會也極其重要，希望共同負起責任，但未有提及習近平作為國賓訪日事宜。習近平原定年初出訪日本，但受疫情及中日釣魚島主權爭議影響，行程遲遲未能落實，日本自民黨右翼派系對習近平訪日持反對態度。

另外，共同社引述日本政府相關人士透露，菅義偉在與習近平的電話會談中，提到東海局勢問題，並表達了關切。

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