打敗馬雲！ 農夫山泉鍾睒睒成大陸新首富

大陸瓶裝水龍頭品牌「農夫山泉」曾於本月8日在港交所掛牌上市，首日開盤公司總市值一度飆漲至4,452億港幣（約新台幣1.6兆），創辦人鍾睒睒也一度躋身大陸新首富，隨後因為股價回落，鍾睒睒只當了半小時的首富。但根據福布斯（Forbes）的億萬富翁排行榜，鍾睒睒的淨資產在周三（23日）達到587億美元（約新台幣1.71兆），超越騰訊主席馬化騰及阿里巴巴創辦人馬雲，再度成為大陸新首富。

福布斯報導，截至周四為止，農夫山泉的創始人鐘鍾睒睒的賬面淨資產為572億美元，超過了騰訊的主席馬化騰和阿里巴巴創始人馬雲，這兩家公司的資產分別為563億美元和504億美元。

同時，鍾睒睒目前除了是大陸第1，也是亞洲第2大富豪，僅次於印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）。鍾睒睒在全球富豪榜中排在第17位，僅次於Google聯合創始人拉里·佩奇（Larry Page）和謝爾蓋·布林（Sergey Brin），並超越科氏工業集團董事長科赫（Charles Koch）及Nike聯合創辦人奈特（Phil Knight）。

美國財經報導，向來避開政治及商業應酬的鍾睒睒被人稱為「孤狼」，他今年的財富飆升近520億美元，這項成就僅遜於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），但隨著周三科技股崩盤，貝佐斯與馬斯克的財富皆受到重挫。而鍾睒睒的農夫山泉公司自香港上市以來，廣受投資者歡迎，不斷推升股價，並帶動鍾睒睒的財富增加，該股周三上升7.1%，收盤報為39.30港元。

鍾睒睒1990年代以食藥保健品起家，後來打造了瓶裝水與飲料王國「農夫山泉」，他擁74.23%權益的的萬泰生物，主攻體外診斷試劑、體外診斷儀器與疫苗研發，在今年4月才上市。

（ 中時新聞網 葉明芳）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!