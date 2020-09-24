抖音遭美下架 字節跳動不服輸申請禁制令！

美國總統川普日前簽署行政命令，要求蘋果及谷歌將抖音海外版TikTok從其應用程式商店下架，禁令將於美東時間27日生效。在禁令生效前，TikTok於美東時間23日向美國法官申請初步禁制令，要求法官阻止川普的禁令。

路透報導，美國舊金山地方法官Laurel Beeler於19日頒布臨時禁制令，阻止美國商務部20日起，對騰訊旗下WeChat實施的同類禁令生效。

此外，美國商務部19日暫緩對TikTok的禁令一周，並表示關於TikTok美國業務的交易談判有正面進展。

TikTok指出，這些限制措施並非出於真正的國家安全考量，而是出於與即將到來的美國總統大選相關的政治考量。TikTok表示，距離大選還有六周時間，如果不阻止這項行政令，那麼尚未下載TikTok的數億美國人，將被排除在這個龐大且多樣的線上社群之外。

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