斷供華為只是前菜？ 陸學者爆最慘烈狀況

大陸著名經濟學家向松祚日前提出警告，美國對華為晶片斷供也許只是開始，不能排除下一步對大陸所有的手機廠商和電腦廠商採取全面斷供措施。圖／美聯社
大陸著名經濟學家向松祚日前提出警告，美國對華為晶片斷供也許只是開始，不能排除下一步對大陸所有的手機廠商和電腦廠商採取全面斷供措施。圖／美聯社

美中科技大戰戰火延燒，美國祭出一波波的攻勢，尤其華為禁令在本月15日生效後，便面臨晶片斷供生死存亡的關頭。大陸著名經濟學家、中國農業銀行首席經濟學家向松祚日前便提出警告，美國對華為晶片斷供也許只是開始，不能排除下一步美國會對大陸所有的手機廠商和電腦廠商，甚至對其他所有領域都會採取全面斷供措施。

功夫財經報導，大陸著名經濟學家、中國農業銀行首席經濟學家向松祚22日受訪時指出，美國現在是決心在技術方面和大陸脫鉤，甚至不排除是全面的、徹底的脫鉤，斷供華為後，雖然事態發展超出許多人的預期，但大陸恐怕還要做好更壞的打算，如果美國在晶片領域之外，在作業系統、軟體領域甚至其他所有領域全面斷供，到時大陸該怎麼辦？

向松祚表示，近日有美國媒體報導指出，大陸的商用飛機C919有很多的核心技術，特別是發動機和電子系統也是以美國技術為主，但如果美國不供應了，大陸製造的C919還能不能飛得起來呢？

他說，美國現在不惜一切代價要把華為打死，就是因為華為在5G領域裡第一次領先全球，而美國在5G領域可能落後大陸至少3到5年，美國不能忍受任何大陸企業在最關鍵的、最重要的技術裡面取得領先，這是美國一向堅持的國家戰略。

向松祚強調，大陸面臨被美國在各種領域「卡脖子」的危機，應將科學技術在內的所有產業領域做全方位的檢討，打壓華為顯然不是個單一的事件，大陸各個重要的部門，或者重要的、負責任的智庫，應去做出詳盡的評估，尋找短、中、長期合理因應美中脫鉤的方案。

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工商時報 數位編輯