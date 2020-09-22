字節跳動與甲骨文各說各話 抖音股權陷羅生門

中國「字節跳動」和美企甲骨文公司今天針對人氣短影音平臺TikTok的交易條款發表聲明，內容卻大相逕庭，雙方各執一詞，使各界對這筆交易的前景產生懷疑。

字節跳動（ByteDance）今天表示，新成立的TikTok Global是字節跳動旗下子公司，將負責大部分的海外業務，字節跳動將握有其80%股權，而目前的交易方案也不涉及演算法和技術轉讓。

甲骨文（Oracle）和沃爾瑪公司（Walmart）19日說，TikTok Global大多數股權將由美國投資人持有，其中甲骨文將占12.5%，沃爾瑪7.5%。

甲骨文今天說，字節跳動對TikTok Global的所有權，將分配給字節跳動的投資人，而這家總部位於北京的公司不會持有任何股權。

美國總統川普今天說，甲骨文和沃爾瑪「將擁有控制股權。所有資料都將移至甲骨文的雲端資料中心…且將受到控制，由甲骨文徹底掌控」。

川普並未對TikTok Global所有權陷入羅生門一事發表評論，但他表示，這項交易案獲得他初步批准之後，「正順利進行中」。

川普離開白宮前對記者說：「我們如果能救（TikTok）就救，如果不能就關了它。我們必須要有全面的安全保障。」

據甲骨文和沃爾瑪披露的公司治理安排，兩家公司並未完全取得對TikTok Global的控制權。甲骨文和沃爾瑪說，沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）將是TikTok Global董事會的5名董事之一，另外3人分別為字節跳動創辦人張一鳴及字節跳動兩大投資人泛大西洋投資集團（General Atlantic）和紅杉資本（Sequoia Capital）的負責人，第5名董事尚未任命。

若干知情的消息人士試圖彌合雙方聲明的矛盾之處，他們指出，字節跳動的41%股權為美國投資人所有，若算上這些間接所有權，TikTok Global的多數股權將為美國投資人持有。

中國官媒「環球時報」在20日發表的社論中說，字節跳動擁有TikTok Global多數股權並保留了核心演算法技術，這意味字節跳動沒有「退出遊戲」，且避免了最壞情況。

「環球時報」總編輯胡錫進今天在推特寫道：「據我所知，北京不會批准TikTok母公司字節跳動與甲骨文和沃爾瑪目前達成的協議，因為這項協議將危及中國的國家安全、利益和尊嚴。」

中國外交部並未立即回應記者的置評要求。

若干分析師對TikTok交易案能同時獲得美中批准表示懷疑。

獨立科技分析師溫莎（Richard Windsor）在部落格貼文中說：「就目前情勢看來，甲骨文和TikTok做出的讓步足以通過美國政府這關，但現在的考驗是，對中國而言，他們是否讓步太多。」

美國聖若望大學（St. John’s University）說，許多中國人認為，川普對TikTok和其他中國企業的行為相當「惡毒」，激起他們力挺中國企業的「愛國心」。

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