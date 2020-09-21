華為禁令若未解 陸三大手機品牌重新洗牌

華為禁令生效後，TrendForce旗下半導體研究處指出，華為自2019起策略性提高對美系零組件的備料，以減緩生產製造上可能面臨的負面衝擊，以今年而言，預估華為仍有望達成1.7億支智慧型手機生產量，較先前基於5月15日禁令所預測的1.9億支約下修一成，最終生產表現將根據華為策略及零組件齊套料狀況而有所調整。

TrendForce表示，華為以中國市場為主的銷售模式，若華為禁令未有緩解，同為競爭對手的中國品牌小米、OPPO與Vivo等可望因此受惠，目前三大品牌皆陸續加大生產目標並同步積極展開備料，提高市場舖貨數量，其中又以小米最為積極，OPPO次之。

然而，今年半導體產能滿載，包含處理器、面板用零組件，皆面臨程度不一的缺料問題，華為同樣面臨半導體產能限制的困境，除了處理器、面板用零組件外，鏡頭模組也缺貨，若供應商未能及時取得出貨許可，華為產能將於2021年第一季末或第二季受到實質衝擊。

展望2021年，華為流失的市占與半導體產能供貨吃緊等因素，將驅使小米、OPPO、Vivo等藉由擴大生產目標以獲取更多供應鏈資源，並提前在今年第四季揭開零組件爭奪戰。

然而，未來華為動向仍存在極高的不確定性，市場需求成長有限，TrendForce預估2021年全球智慧型手機生產量年成長約9％；在整體市場規模無明顯擴大的前提下，智慧型手機市場的競爭將更顯激烈，屆時中國市場內的品牌市占消長將產生明顯變化。