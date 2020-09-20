分析》TikTok模式 華為突圍新方向

美國政府近期全面封殺中國科技公司，令多家中國企業如坐針氈，但美國總統川普突然轉念，同意字節跳動與甲骨文、沃爾瑪就TikTok美國業務所達成的交易協議，令其命運出現了轉機，而此次中美企業聯手合作，可能有機會成為華為突圍美國禁令的參考模式。

TikTok在美國擁有超過1億的用戶，甚至被外界視為是臉書最有力的競爭對手。但隨著中美地緣政治近期升溫，該公司在8月初時被美國政府封殺。外界當時認為，TikTok可能會步上華為的後塵。

然而，川普突然在禁令執行前一刻，同意上述交易案，這不但讓TikTok可繼續在美國營運，而TikTok引入沃爾瑪、甲骨文投資方後，更令其估值躍升至600億美元。其與美企聯手的合作模式，不但保住了在美國的業務，其關鍵技術也沒有落入美國企業手中。

南華早報分析，字節跳動與美企的合作模式，有望為華為與其他中國科技公司帶來一線希望。TikTok能夠說服川普政府，除了有甲骨文作為技術合作夥伴外，主要是因為甲骨文與美國政府關係良好。

甲骨文公司創辦人兼CEO艾里森（Larry Ellison）是川普的支持者，且在2020年還曾經幫助川普舉辦募款活動。川普曾公開表態支持甲骨文收購TikTok美國業務。分析稱，華為或可參考TikTok的方案，引入美國投資方，擴大在美國投資，以化解美國圍堵。

另一方面，隨著美國11月總統大選逼近，川普的競選資金相當吃緊，TikTok能夠加入到川普陣營的企業或組織，如甲骨文公司，對於川普而言是一大幫助。

分析人士認為，美方在TikTok問題上的態度，從8月初的趕盡殺絕變成了留有餘地，其關鍵在於美方是否「有利可圖」。若從這角度切入，或可為華為突圍提供另種思考方向。