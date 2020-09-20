TikTok解套 川普同意交易方案

TikTok在20日正式宣布，其母公司字節跳動、甲骨文與沃爾瑪已對TikTok合作形成原則性共識。這份被稱為「雲上加州」的方案內容顯示，交易不涉及演算法，TikTok將在美國德州設立總部，新的公司名稱為TikTok Global，甲骨文將成為TikTok在數據方面，安全方面的合作夥伴。

綜合外媒報導。雙方的合作模式，類似於蘋果公司在中國由當地國有企業「雲上貴州」進行的數據保存方案，未來TikTok將把美國用戶的數據集中保存在美國境內。此外，TikTok也將在未來數年內在美國增加2.5萬個工作機會，並組建新的董事會和管理層。

同時，TikTok也將展開上市前融資，上限為股權的20％，而甲骨文和沃爾瑪將優先作為投資方。在市場條件許可的情況下，TikTok將在一年內在美國進行IPO。

報導稱，美國總統川普在美東時間19日前往北卡羅來納州的造勢活動時對此表示，他「概念上」同意上述交易方案，強調新公司將由美國企業主導。川普還稱，TikTok將在美國成立50億美元的教育基金。不過字節跳動20日澄清，該公司「第一次聽說此事」，未透露更多後續交易訊息。

值得注意的是，甲骨文在TikTok中將持有12.5％的股份，而沃爾瑪將持有7.5％的股份，而字節跳動將持有80％的股份。不過，由於美國投資者在字節跳動中持有40％的股份，預計美國投資方在TikTok的持股比率將達到53％，顯見美資在TikTok中仍佔有多數控制權。

同時，美國商務部也宣布，基於TikTok交易案的積極進展，TikTok禁令生效時間將推遲一周至27日。不過，字節跳動與甲骨文等公司的交易方案尚未獲得中美官方批准，後續程序仍有待美國外國投資委員會（CFIUS）和中國商務部進行審查。

至於TikTok新一輪上市前融資，據稱，甲骨文和沃爾瑪將在此輪融資共計投資近120億美元，TikTok亦不排斥引入新的戰略投資者。該輪融資完成後，TikTok的投後估值將達到近600億美元，比美國社交媒體Snap的350億美元市值還高。