國聯吞國金 市值料達千億人民幣

大陸國聯證券20日晚間公告，擬以換股方式吸收合併國金證券，兩家券商已簽署合併意向性協議，並將於21日雙雙停牌。由於國聯證券總資產僅國金證券的一半，外界對這起「蛇吞象」的併購案尤為關注。若交易完成，合併後的新公司市值將達到近人民幣（下同）千億元，不僅規模可和一線券商匹敵，更成兩家上市券商合併首例。



證券時報報導，國聯證券及國金證券20日晚間雙雙公布相關合併消息。國聯證券稱，已於9月18日與國金證券大股東長沙湧金集團簽署了協議，長沙湧金將向國聯轉讓其所持有的國金證券約7.82％的股份。另外，國聯證券將以發行A股股票的方式，換股吸收合併國金證券，不過具體的合併方案仍在協商中。兩家公司A股股票自9月21日起停牌，預計停牌時間不超過十個交易日。



國聯證券於2020年7月31日登陸A股市場，在赴港上市5年後實現「A＋H」兩地上市，也是市場上第13家「A＋H」券商。至於國金證券則早在1997年就已登陸A股市場。



若以18日收盤價統計，國聯證券A股18日收於19.64元，總市值約467億元；國金證券A股收於15.29元，總市值462.4億元。合併後的新券商總市值近930億元，逼近千億元市值的一線券商，直追市值排名第13名的光大證券（18日總市值1,063億元）。



儘管以A股市值來看，兩家券商規模相當，但從近年營收、淨利、總資產等多項指標來看，國聯證券的規模卻遠小於國金證券，因此市場將這樁併購案視為「蛇吞象」。



根據兩家公司最新財報，截至2020年6月末，國金證券總資產653.58億元；國聯證券總資產369.32億元。業績方面，2020年上半年國聯證券總營收達8.22億元，年減3.42％；淨利潤3.21億元，年減9.84％。反觀國金證券上半年營業收入為28.96億元，年增51.36％；淨利潤10.02億元，年增61.24％，國金證券的表現遠優於國聯證券。



市場分析，自2019年11月份證監會提出「航母券商」以來，2020年已有多家券商傳出合併傳聞。如果國聯和國金成功合併，將成為市場上兩家上市券商合併首例，且合併後其規模與實力都將進一步壯大，或將成為未來中小型券商快速做大做強的另一捷徑。