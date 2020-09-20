微信禁令20日生效 騰訊：持續與美磋商

若用戶進行更新 恐受負面影響

WeChat禁令在美東時間20日正式生效。對此，騰訊表示，該公司正在評估禁令對集團造成的影響，雖然目前的用戶可以繼續使用WeChat應用程式，但若進行更新恐將受到負面影響。

騰訊在20日晚間在港交所發公告指出，美國商務部於2020年9月17日推出相關禁令，並於20日正式生效。美國政府禁止美國應用程式商店推出或維護WeChat應用程式，以及提供技術服務以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如：內容推送服務以及互聯網託管和點對點服務。

騰訊指出，上述禁令生效後，美國目前的WeChat用戶可能可以繼續使用WeChat應用程式，但該應用程式可能無法在美國獲得新的用戶。若用戶持續更新WeChat可能會受到負面影響。目前，該公司正在評估禁令對集團造成的影響，且將持續與美國政府進行磋商，以達成長遠的解決方案。

美商務部要WeChat下架 法官發禁制令阻擋

美國商務部要求蘋果公司（Apple Inc）和Alphabet旗下的谷歌（Google），在今晚前將騰訊的應用程式（App）WeChat下架，但美國一名法官今早發出預備性禁制令阻擋。

路透社報導，舊金山法官比勒（Laurel Beeler）在命令中表示，提出訴訟的WeChat用戶以憲法第一修正案為依據提出嚴肅質疑，在權衡兩造利害後，情況有利原告一方。

商務部18日以國安為由，下令美國App商店下架WeChat。司法部之前已呼籲比勒不要阻擋商務部的命令。

商務部還下令禁止在美國境內與WeChat的其他交易，對於現有美國用戶來說，WeChat可用性可能降低。而這部分命令也遭比勒的預備性禁制令阻擋。

商務部並未立即置評。

分析公司Apptopia 8月初曾表示，WeChat在美國平均每天活躍用戶為1900萬人。對於中國學生、住在中國的美國人，以及一些在中國有個人或商務關係的美國人來說，WeChat很受歡迎。

（中央社）

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