海峽論壇開幕 汪洋：有助兩岸關係發展

中國全國政協主席汪洋20日以錄影方式在海峽論壇致詞。他說，今年雖受疫情影響，但論壇仍然隆重舉行。民間交流看似平常，但對於兩岸關係發展有非常之功。

第12屆海峽論壇大會20日舉行開幕式，中國國台辦副主任龍明彪擔任主持人，他說，汪洋因為「另有公務」無法親臨現場，因此以影片致詞。這也是海峽論壇12年來，全國政協主席首次沒有出席大會。

汪洋說，今年雖然有新冠（武漢）肺炎疫情和台灣「人為阻撓」的不利影響，論壇仍然隆重舉行；兩岸關係發展的根基在民間，民間交流看似平常之事，確有非常之功。

他強調，兩岸是「不可分割的命運共同體」，「任何勢力、任何困難都割斷不了我們的血脈親情，壓制不住我們往來互動的共同心願」，兩岸關係幾十年的發展，說明交流則兩利，隔阻則兩傷。

他說，今年世界經濟形勢異常嚴峻，但前8個月，兩岸貿易額逆勢增長10%，與此同時，台灣有人卻要限制兩岸交流合作，「妄圖與大陸經濟脫鉤，文化斷裂」。他稱「這不是政治分歧，而是歷史逆流」，對台灣有百害而無一利。

汪洋說，「挾洋自重、鋌而走險，只會給台灣帶來不可承受的風險」。

他表示，在「某些外部勢力眼中，台灣只不過是與中國大陸博奕的棋子。中國大陸在一窮二白的年代鐵骨錚錚，今天更不會容忍國家主權安全、發展利益受到任何損害」。

汪洋重述大陸自2018年推出對台31條措施、2019年推出26條措施、今年又推出幫助台企在疫情下復工復產的11條措施。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

他接著稱，有關部門和地方正在研究，「將國家發展重大戰略和改革發展成果與台灣同胞的現實關切結合」，完善相關制度安排和政策措施，推動兩岸交流合作提質增效，助力台灣人，特別是台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢。

本屆海峽論壇舉行前，國民黨因不滿央視「求和說」未道歉而在14日臨時決定不參加。在18、19日連續兩天，有十餘架次共軍軍機越過台海中線挑釁，兩岸關係低迷。