螞蟻上市在即 港府再釋放逾33億港元穩匯

近期港元匯價呈現強勢，19日再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，為港匯本周第七度觸及7.75強方兌換保證。同時，被稱為全球最大IPO、阿里巴巴旗下螞蟻集團傳出最快於9月24日尋求通過港交所上市聆訊，市場對港元需求強烈。為求金融市場穩定，香港金管局資金率先部署。

綜合港媒報導，香港金管局19日清晨在紐約市尾盤再次進場干預匯價（買入美元、賣出港元），承接7億美元賣盤，並向市場注入33.09億港元，以捍衛香港聯繫匯率制度，維持港元穩定。

連同較早時金管局注入的54.25億港元，金管局在不足24小時內合計共向市場提供87.34億港元資金。這是香港金管局自2020年4月21日以來，第47次進場穩市，香港銀行體系總結餘下週二（22日）將增加至2,246.52億港元。

報導稱，今年網易、京東等中概股積極返港上市，帶動香港市場對港元需求增加，分析人士指出，市場維持對港元需求，不排除港元兌美元匯率會持續觸及7.75元，香港金管局也會更加頻繁進場干預。

港元體系自從2020年4月以來共有超過1,300億港元的淨資金流入，香港金管局對此表示，銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有序運作。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

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