中華老字號光環不再 近一半企業面臨虧損

大陸老字號企業風光不再，據商務部數據顯示，大陸目前僅存有1,128家中華老字號企業，其中近一半的企業都面臨虧損問題，只有一成的企業仍在持續發展，顯見老字號企業在競爭激烈的市場中，正面臨生死存亡的困境。

新京報報導，大陸的老字號企業大多創建於明代或清代，相關企業得益於當時的經濟、手工技藝迅速發展。中共建政初期，中華老字號企業有16,000多家，涉及領域包括零售、餐椅、醫藥、食品等眾多行業。然而，2011年後，大陸商務部認定的中華老字號的企業僅剩1,128家。

這些僅存的老字號企業，食品加工、文化藝術、餐飲服務合計佔比60％以上，包括：王老吉、大白兔、五芳齋、全聚德等知名品牌。

據大陸商務部資料顯示，中華老字號認定有其條件，首先要擁有商標所有權或使用權，在品牌創立時間上規定，必須創立於1956年以前。其次，該企業必須具有傳承的獨特產品，技藝或服務，同時也要傳承中華民族優秀傳統的企業文化，並有良好信譽，得到廣泛的社會認同和讚譽。

在現代工業發展、商業競爭等因素衝擊下，不少老字號企業正面臨嚴峻的挑戰。據商務部統計，現存的1,128家中華老字號中，只有10％的企業仍發展良好，40％的企業盈虧互抵，而近一半的企業都面臨虧損問題。

雖然相關企業都戴著老字號的光環，但這些企業都不可避免地面臨激烈競爭和創新挑戰。大陸商務部調查指出，有60％消費者認為，目前中華老字號品牌產品老舊，創新力不足，無法吸引年輕消費者。另有46.85％的消費者認為，老字號的組織架構陳舊，對市場趨勢反應較慢。

外界分析，老字號的重要競爭力是其獨特的工藝技術，但大陸近年來從事勞動密集型傳統手工業的技術人員外流，因勞動強度高、收入水平低，年輕人從業意願不強，傳統技藝傳承面臨沒有接班人的困境。

除此之外，由於品牌宣傳力度不夠、傳統體制束縛的問題，也成了老字號企業在市場中生存的絆腳石。若老字號企業要實現長久發展，還必須要嚴格把控產品質量的環節，在既有的品牌優勢上，創新生產更多具有特色的產品，做好傳承的同時優化管理模式、創新營銷模式，才能讓中華老字號品牌長期經營下去。