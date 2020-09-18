今（9/18）日大陸財經新聞重點摘要：

1. 港金管局進場護盤 人行24日在港發百億央票

港元匯價偏強，在紐約市場尾盤再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，香港金管局進場承接美元，並向市場注入18.6億港元，以捍衛聯繫匯率機制，維持港匯穩定。香港銀行體系總結餘21日增加至2,159.17億港元。

香港信報報導，另一方面，人民銀行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於24日在香港招標發行人民幣100億元央行票據，期限6個月。

上述央票為2020年第九期，起息日為2020年9月28日，到期日為2021年3月29日。

2.陸人行推跨境人民幣政策 擬設跨境人幣貿易融資資產轉讓平台

人民銀行副行長劉國強近日表示，人行正在積極建設跨境人民幣貿易融資資產轉讓平台，力爭早日上線運行，進一步便利人民幣跨境貿易融資，促進人民幣跨境使用。上海在人民幣跨境使用進程中始終擔當領頭羊的角色，今後要繼續發揮更大作用。

澎湃新聞報導，劉國強近日到上海，和部分銀行業金融機構、企業進行座談時指出，下一步，人行將進一步完善政策措施，針對不同類型市場主體合理搭配政策組合，更大限度地發揮政策的支持效力，更加精準地支持實體經濟。

人行此前在跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會中強調，將聚焦實體經濟需求，推動更高水準貿易投資人民幣結算便利化，進一步完善跨境人民幣政策，打通政策實施最後一哩路。

3.人民幣中間價升84個基點 人行啟動逆回購

人民幣兌美元中間價18日報6.7591元，較17日6.7675元，升84個基點，連升5日。中間價較17日下午4時30分收報6.7659元，升68個基點；較17日晚上11時30分收報6.7642元，升51個基點。

香港信報報導，人民銀行18日將進行人民幣（下同）1,700億元逆回購（附賣回）操作，包括7天期1,100億元和14天期600億元，其中14天期為時隔逾3周重啟。18日有900億元逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨投放800億元，本周全口徑淨投放2,600億元。

人行15日進行的9月中期借貸便利（MLF）達6,000億元，對沖到期後4,000億元的淨操作量遠超8月水準。

據路透統計，本周公開市場共有6,200億元逆回購到期；17日有2,000億元MLF到期。18日還有500億元中央國庫現金定存到期。

4.美眾院通過譴責川普「中國病毒」同類言論

美國國會眾議院於美東時間17日通過一項不具約束力的決議，譴責與新冠病毒有關的反亞洲言論，其中包括美國總統川普經常使用的「中國病毒」等說法。

路透報導，由美國民主黨眾議員Grace Meng提出的上述決議案，最終以243票對163票獲得通過；其中，229名民主黨人投贊成票，另外14名共和黨人也投贊成票，所有投反對票的議員都來自共和黨。

決議案指出，美國衛生官員認為，將新冠病毒稱為「中國病毒」屬於不恰當和不正確的做法，建議美國領導人打擊假訊息和歧視言論，要求所有公職人員譴責任何形式的反亞洲言行，譴責種族主義和仇外心理，並呼籲執法部門調查一切形式的仇恨犯罪。